DIAN niega embargo a Ecopetrol, pero asegura que mantendrá cobro de IVA

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) desmintió haber iniciado procesos de embargo contra las cuentas de Ecopetrol y su filial Reficar, en medio de una controversia por el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la importación de combustibles que alcanza los 1.3 billones de pesos.

Dian aclaró que no ha embargado cuentas de Reficar y Ecopetrol

Mediante un comunicado oficial emitido desde Cartagena, donde se desarrolla el encuentro del gremio de instituciones de servicio, la DIAN informó que “no ha decretado medidas cautelares preventivas ni procesos de cobros coactivos a ninguna empresa importadora de combustibles”.

La aclaración busca despejar rumores sobre supuestas acciones coercitivas contra la principal petrolera del país.

Sin embargo, la entidad tributaria ratificó su determinación de continuar exigiendo el 19% de IVA sobre las importaciones de combustibles realizadas por estas compañías.

El conflicto se centra específicamente en los recursos correspondientes al período 2022-2024, ya que los pagos de 2025 están siendo cubiertos normalmente tanto por Reficar como por Ecopetrol.

La controversia ha tomado mayor fuerza debido a la condición de zona franca de Reficar. Expertos consultados señalan que esta característica legal podría eximir a la refinería del pago del impuesto cuestionado.

“Reficar goza de una legislación especial toda vez que se constituyó como zona franca. Y por serlo, no es sujeto ni del pago de aranceles y mucho menos del IVA”, aseguró el ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta.

Dian advierte que seguirá cobrando IVA a Ecopetrol y Reficar

Esta posición jurídica constituye el núcleo del debate entre la administración tributaria y las empresas petroleras. Mientras la DIAN sostiene la procedencia del cobro del IVA a las importaciones de combustibles, los argumentos técnicos apuntan a que el régimen especial de zona franca debería proteger a Reficar de esta obligación tributaria.

Cabe mencionar que la Contraloría General de la República confirmó que ha puesto su atención sobre este proceso.