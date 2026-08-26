¿Qué cambios trae la reforma pensional? Estos son los más importantes

La Corte Constitucional declaró exequible el núcleo fundamental de la reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, estableciendo que el nuevo sistema entrará en vigor plena a partir del 1 de abril de 2027.

Según explicó Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, el nuevo esquema contempla requisitos de transición específicos: “Las mujeres que en el momento de la entrada en vigor de la ley tengan al menos 750 semanas, y los hombres que también en el momento de la entrada en vigor de la ley tengan al menos 900 semanas de cotización, van a continuar en el régimen anterior”.

El régimen mixto: ¿Cómo será?

Quienes no cumplan estos requisitos ingresarán al nuevo modelo. El cambio fundamental radica en la unificación del régimen pensional.

Mejía detalló que ya no habrá un sistema paralelo, es decir, un régimen público por un lado y un régimen privado; sino un único régimen en donde todas las personas van a aportar hasta 2.3 salarios mínimos de sus ingresos al régimen público (el de Colpensiones) y lo que esté por encima de ese ingreso irá a una cuenta de ahorro individual.

También aclaró que no se trata de una división de cotización por parte del trabajador: “El Estado destina una parte de la cotización al régimen público y lo que está por encima de los 2.3 salarios mínimos al régimen de ahorro individual”.

Entonces, esto implica que quienes actualmente están en fondos privados como Porvenir, Protección o Skandia verán modificada su forma de cotización bajo el nuevo esquema de pilares.

La edad de pensión y su sostenibilidad

Un aspecto clave es el mantenimiento de las edades de pensión: 57 años para mujeres y 62 para hombres.

Mejía cuestionó la sostenibilidad de estas cifras. “Cuando usted tiene un régimen público que depende en buena parte para su financiamiento de las cotizaciones de las personas jóvenes que están aportando durante su vida laboral, si continúa este proceso de transición demográfica que hemos tenido unas caídas monumentales en las tasas de nacimiento, lo que quiere decir que va a haber menos jóvenes aportando hacia delante, y usted tiene a la par unas edades de pensiones relativamente bajas, pues eso dificulta la sostenibilidad del sistema pensional”.

Paralelamente, el análisis económico de Lumen Economic Intelligence reveló que el terremoto del 10 de agosto tendrá un impacto significativo en la economía colombiana.

Mejía estimó una caída de 0.27 puntos porcentuales en el crecimiento, reduciendo la proyección de un 2.6 % a aproximadamente un 2.3 % para este año. Sin embargo, proyectó efectos positivos para 2027 y 2028 debido a la reconstrucción del aparato productivo.