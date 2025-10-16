CANAL RCN
Economía

DIAN hace llamados a contribuyentes sobre extractos bancarios a la hora de declarar renta: tome nota

La entidad aduanera informó a los colombianos sobre estos documentos a la hora de cumplir con sus obligaciones tributarias.

Foto: Dian.

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
07:41 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha dejado claro una de las dudas que tenían miles de contribuyentes en Colombia, con respecto a un tema muy común.

A través de un concepto oficial, la entidad ha ratificado de manera contundente que los extractos bancarios son documentos idóneos y suficientes para soportar costos y gastos financieros, eliminando la necesidad de generar documentos adicionales, como el Documento Soporte en Adquisiciones a Sujetos No Obligados a Expedir Factura de Venta o Documento Equivalente (DSNO) para estas transacciones.

Declaración de renta en menores de edad: este es el proceso que deberán cumplir en Colombia
RELACIONADO

Declaración de renta en menores de edad: este es el proceso que deberán cumplir en Colombia

Y es que la confusión se originaba en la interpretación sobre cómo formalizar los gastos financieros. Las entidades bancarias, por ley (según el numeral 1 del artículo 1.6.1.4.3 del Decreto 1625 de 2016 y la Resolución 000165 de 2023), no están obligadas a expedir factura electrónica o documento equivalente por muchas de sus operaciones, siendo el extracto o estado de cuenta el documento principal que emiten.

Con la nueva claridad, la DIAN reconoce el valor probatorio pleno de estos documentos, al considerar que ya cumplen con los requisitos de ley para este tipo de operaciones.

Claves sobre el impacto que tienen los extractos bancarios en declaración de renta

Los contribuyentes ya no tienen que gastar tiempo y recursos en generar documentos soporte adicionales para las transacciones con bancos (como comisiones, intereses, cuotas de manejo, etc.). El extracto o estado de cuenta, sin importar su nombre específico, es la prueba fiscal.

Además, brinda certeza de que, ante una fiscalización, un extracto bancario será aceptado como prueba para las deducciones relacionadas con los gastos financieros.

DIAN arroja nuevos remates de apartamentos en el país: propiedades van desde los 7 millones de pesos
RELACIONADO

DIAN arroja nuevos remates de apartamentos en el país: propiedades van desde los 7 millones de pesos

Esta medida promueve una contabilidad y un archivo de documentos más organizado y sencillo, ya que el contribuyente puede confiar en la documentación emitida directamente por la entidad financiera.

¿Qué cédulas tienen que declarar renta en este mes de octubre?

1 de octubre: 67-68.
2 de octubre: 69-70
3 de octubre: 71-72.
6 de octubre: 73-74.
7 de octubre: 75-76.
8 de octubre: 77-78
9 de octubre: 79-80.
10 de octubre: 81-82
14 de octubre: 83-84.
15 de octubre: 85-86.
16 de octubre: 87-88.
17 de octubre: 89-90
20 de octubre: 91-92.
21 de octubre: 93-94.
22 de octubre: 95-96.
23 de octubre: 97-98
24 de octubre: 99-00.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Estas son las nuevas funciones de Daviplata tras el relanzamiento de la aplicación

Resultados lotería

Resultado oficial de Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 15 de octubre

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 15 de octubre de 2025

Otras Noticias

Antioquia

Este es el municipio colombiano que ha registrado más de cincuenta homicidios en el 2025

De acuerdo con las autoridades, la tasa de homicidios no era tan alta desde hace 100 años.

Mundial Sub 20

Así reaccionó la prensa argentina a la eliminación de Colombia: "hay que hablar en la cancha"

Medios como Diario Olé se fue con toda contra la Selección Colombia.

Gaza

Netanyahu reitera su compromiso de recuperar los cuerpos de los rehenes en Gaza

Enfermedades

Microplásticos son asociados con los cambios en el microbioma intestinal, según investigación

Artistas

“Cásense con capitulación”: el contundente consejo de Daddy Yankee a los jóvenes