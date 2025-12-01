Lanzan nuevos remates de casas y apartamentos en Colombia: así puede acceder a los inmuebles

Durante los últimos días del mes de octubre y en este mes de noviembre, la Fiscalía General de la Nación (FGN) ha puesto a disposición del público una amplia variedad de bienes inmuebles incautados y en comiso, incluyendo casas y apartamentos a precios significativamente inferiores a los del mercado.

Esta iniciativa, canalizada a través del Fondo Especial para la Administración de Bienes (FEAB), representa una oportunidad única para los ciudadanos que buscan adquirir vivienda económica en diversas regiones del país.

Los bienes que se ponen a disposición provienen de procesos penales y han sido objeto de medidas cautelares con fines de comiso o ya están en comiso definitivo. Esto significa que, según la entidad, se encuentran jurídica y administrativamente disponibles y libres de gravámenes.

En el listado se tienen apartamentos y casas, tanto en zonas urbanas y rurales. Además de ello, se han dado a conocer fincas y Lotes con potencial para inversión o desarrollo.

Estos son los remates que ha dado a conocer la Fiscalía

El mercado de bienes inmuebles provenientes de procesos judiciales y administrados por la Fiscalía General de la Nación (FGN) o entidades asociadas continúa generando gran interés, ofreciendo propiedades a precios de venta que, en algunos casos, reflejan la alta valorización de zonas urbanas clave del país.

Un reciente listado de activos puestos a disposición, probablemente para remate o venta directa, revela los altos valores de avalúo que manejan estas propiedades en capitales como Medellín, Cali y Neiva. La publicación de los precios de venta de estos inmuebles permite a los potenciales inversionistas y compradores de vivienda un vistazo a las cifras que marcarán las posturas mínimas o los precios base para su adquisición.

Apartamento de lujo - 327 m² - valor de $1'203.668.185 y arriendo de $ 3.681.000 - Medellín, Antioquia.

Neiva, Huila - Apartamento amplio - 165 m2 - $1'192.253.520 y

$ 7.225.779 arriendo.

$ 7.225.779 arriendo. Cali, Valle del Cauca - Casa grande - 434 m2 -$1'002.444.500 y $ 2.309.780 arriendo.

Cali, Valle del Cauca - Apartamento estándar - 255 m2 - $411'542.250 y $ 1.613.891.

Pasos para adquirir un bien* del FEAB

Consulta de bienes: Acceder en la página web del FEAB para ver los bienes que se podrán vender y/o arrendar. Enviar un correo a feab.fgn@fiscalia.gov.co para solicitar información sobre el bien de interés. Revisión de condiciones: Recordar que cada bien se vende y/o arrienda en el estado en que se encuentra. Es importante revisar la información detallada y solicitar visitas o documentación adicional en caso de interés por algún bien. Participa en la venta y/o arriendo al bien de tu interés:

La venta de bienes inmuebles y muebles se realizará por medio de subasta pública en la plataforma SECOP II, allegando la documentación y anexos solicitados en el pliego de condiciones.

En caso de estar interesado en el arrendamiento de un bien inmueble, se utilizará la modalidad de contratación directa, en donde el interesado remitirá la documentación y anexos solicitados.

En caso de estar interesado en el arrendamiento de un bien inmueble, se utilizará la modalidad de contratación directa, en donde el interesado remitirá la documentación y anexos solicitados. Por lo contrario, si se está interesado en el arrendamiento de un bien mueble, se utilizará la modalidad de convocatoria pública a ofertar con pluralidad de ofertas, donde se enviará a través de la plataforma SECOP II lo solicitado en el cuestionario y convocatoria anexa al proceso.

Por lo que se invita a estar pendientes de las actualizaciones en la página web para presentar ofertas en el bien de interés.