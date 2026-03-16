Por la espalda: así fue el ataque donde que dejó a dos policías asesinados en Girardot

Hay luto en la Policía Nacional tras confirmarse el fallecimiento de dos uniformados adscritos a la seccional de Tránsito y Transporte en el municipio de Girardot, quienes se encontraban de servicio en un puesto de control en la vía hacia Nariño, Cundinamarca.

Las víctimas fueron la subintendente Diana Carolina García y el patrullero Jeison Alberto Daza, quienes detuvieron a un vehículo donde se movilizaban cinco personas. En el procedimiento, tres de ellas se bajaron del vehículo y atacaron a los policías con arma de fuego, causándoles la muerte.

Según indicó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, la subintendente alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, pero falleció minutos después de ser ingresada, mientras que el patrullero murió en el lugar donde ocurrió el ataque.

El relato de testigos sobre el asesinato de los dos policías en Girardot

De acuerdo al relato de los testigos presentes en el lugar de los hechos, sumado al registro de las cámaras de seguridad, uno de los hombres atacó por la espalda a la subintendente García, mientras su compañero seguía revisando el vehículo.

El patrullero corrió a auxiliarla, pero otro de los ocupantes del vehículo también intervino y lo agredió. En medio del forcejeo habrían desarmado a los uniformados y con sus propias armas de dotación cometieron el crimen, escuchándose al menos 10 detonaciones.

Tres capturados y un prófugo de la justicia

De acuerdo a lo reportado por las autoridades, tres de los presuntos responsables del asesinato de los uniformados fueron capturados y dejados a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.

Además, se habla de que rescataron a un menor de edad que se encontraba a bordo del vehículo. Finalmente, hay una cuarta persona que está siendo buscada y estaría prófugo de la justicia en una vereda cercana al lugar donde cometieron el crimen.