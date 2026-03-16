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Beba habló tras salir de La Casa de los Famosos y aclaró lo que pasó con el esposo de Jhoanna Fadul

Tras su eliminación de La Casa de los Famosos Colombia, Beba habló sobre la polémica que surgió con Juanse Quintero, esposo de Jhoanna Fadul, y aclaró lo que realmente ocurrió.

Beba y Johanna Fadul
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
01:02 p. m.
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La reciente eliminación de Beba de La Casa de los Famosos Colombia sigue generando conversación entre los seguidores del reality.

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Luego de salir del programa, la creadora de contenido fue invitada a varios espacios del Canal RCN y allí se refirió a una de las polémicas que más comentarios generó durante su paso por la casa: el supuesto contacto con Juanse Quintero, esposo de la actriz Jhoanna Fadul.

El tema se volvió viral luego de una dinámica dentro del reality que dejó dudas entre los televidentes y que incluso generó reacciones en redes sociales.

El momento que desató la polémica en La Casa de los Famosos

Uno de los episodios más comentados ocurrió durante una de las fiestas semanales que organiza la producción del programa. En estos eventos, artistas invitados llegan a la casa para ofrecer un show en vivo a los participantes.

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En esa ocasión, el invitado fue Juanse Quintero, quien se presentó junto a su agrupación Hombres a la Plancha. Durante el concierto, los famosos cantaron, bailaron y disfrutaron del espectáculo.

Sin embargo, en medio de una conversación con Mariana Zapata, Beba dejó entrever que habría recibido mensajes del cantante en el pasado. Ese comentario generó revuelo entre los seguidores del programa, quienes comenzaron a especular sobre lo ocurrido.

Beba aclaró lo ocurrido con Juanse Quintero

Tras su eliminación del programa, Beba fue entrevistada en Buen Día, Colombia, donde los presentadores le preguntaron directamente sobre el tema.

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Durante la conversación, la influenciadora explicó que no hubo mensajes privados como muchos interpretaron en redes sociales.

“Juanse Quintero hace tiempo me siguió y me dio likes a algunas fotografías viejas, pero, pues, yo no lo seguí. Tiempo después, él le dio like a varias publicaciones mías”, comentó Beba durante la entrevista.

Además, aseguró que en ningún momento quiso generar problemas o interferir en la relación entre el cantante y la actriz.

Luego de la controversia, Beba también ofreció disculpas públicas y dejó claro que todo se trató de una mala interpretación de sus palabras. Con esto, la exparticipante buscó cerrar el capítulo de una de las polémicas más comentadas de esta temporada del reality

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