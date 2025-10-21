CANAL RCN
Economía

Requisito clave para poder usar dron en Colombia: no hacerlo tendrá graves consecuencias

Conozca todo lo que debe saber para usar estos artefactos tecnológicos.

Persona usando dron en Colombia
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
07:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El uso de drones, esas pequeñas aeronaves que se ven cada vez más en manos de aficionados y profesionales, se ha vuelto una actividad de alto riesgo legal en Colombia si no se cumplen ciertos requisitos. La Aeronáutica Civil (Aerocivil) ha puesto en alerta a los dueños de estos equipos: volar un dron sin tener el "permiso" o el documento adecuado puede generar multas que alcanzan los $20 millones de pesos.

Vecinos en Colombia afrontarían grave problema por ser ruidosos: esta es la dura multa
RELACIONADO

Vecinos en Colombia afrontarían grave problema por ser ruidosos: esta es la dura multa

El principal requisito, y el que más ignoran los usuarios, es la certificación oficial del piloto y, en muchos casos, el registro de la aeronave ante las autoridades. Para la Aerocivil, un dron no es un simple juguete; es una aeronave y, como tal, debe ser operada por alguien que demuestre tener los conocimientos necesarios para no poner en peligro el espacio aéreo del país.

Esto dice la norma sobre el uso de drones en Colombia

La norma colombiana (conocida como RAC 100) establece diferentes reglas según cómo y para qué se use el dron: Si su dron es pequeño, pesa menos de 2 kilogramos y lo usa solo por diversión, las reglas son más sencillas. Usted puede volar sin un permiso o "carné" especial, pero con límites estrictos

Este debe volar con una altura máxima de 120 metros (más o menos la altura de un edificio de 40 pisos). Además, no puede volar sobre multitudes, cerca de aeropuertos, bases militares, ni sobre áreas de eventos públicos.

Ahora, si usa el dron para ganar dinero (fotografía de bodas, filmaciones, inspecciones de terrenos) o si su dron pesa más de 2 kilogramos, la ley lo clasifica en una categoría estricta. Aquí es donde es obligatorio el requisito ignorado: El operador debe tomar un curso de drones certificado por una escuela avalada por la Aerocivil. Este certificado o "carné" garantiza que el piloto conoce las reglas del aire, el clima y las técnicas seguras de vuelo.

¿Cuánto tendrá que pagar por invadir el carril exclusivo ahora que buses tomarán fotomultas en la 13?
RELACIONADO

¿Cuánto tendrá que pagar por invadir el carril exclusivo ahora que buses tomarán fotomultas en la 13?

Asimismo, el aparato debe ser inscrito ante la Aerocivil, como si fuera una aeronave más, y debe tener una póliza de seguro que cubra daños a terceros en caso de un accidente.

Duras consecuencias por no cumplir con estas normas

La Aerocivil insiste en que las multas no son por capricho. Un dron sin control puede chocar con un avión o un helicóptero en zonas prohibidas, causando una catástrofe. Por ejemplo, volar cerca de un aeropuerto o invadir el espacio aéreo presidencial (incluso sin querer) es considerado una falta grave.

Las sanciones económicas son fuertes y buscan que los operadores tomen conciencia de la seriedad del tema. Las multas por operar un dron sin la certificación de piloto o por volar en zonas restringidas pueden llegar a los $20 millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la falta y el riesgo que se haya generado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Empleo en Colombia

¿Es obligatorio asistir a capacitaciones o reuniones fuera del horario laboral? Esto dice la ley

Comercio

Empresa histórica en Estados Unidos se encuentra al borde de la quiebra: esta es la razón

Banco de la República

Llaves registradas en Bre-B: cómo puede borrarlas o cambiarlas de banco

Otras Noticias

Liga BetPlay

¡Solo cinco cupos! Así está la tabla de la Liga BetPlay a falta de cuatro fechas

A la Liga BetPlay le restan tan solo cuatro fechas para definir los ocho clasificados a cuadrangulares y así está la tabla.

Cali

Así funcionaba el imperio criminal de una banda que estafaba con la venta de motos en Cali

12 miembros de la banda fueron capturados.

Artistas

Murió una reconocida actriz en un trágico accidente: esto se sabe

Yina Calderón

Yina Calderón rompió el silencio tras la polémica en Stream Fighters 4 y reveló la MILLONADA que le debería Westcol

Historias

¿Cuál es el mejor arroz para deportistas: blanco o integral?