Requisito clave para poder usar dron en Colombia: no hacerlo tendrá graves consecuencias

El uso de drones, esas pequeñas aeronaves que se ven cada vez más en manos de aficionados y profesionales, se ha vuelto una actividad de alto riesgo legal en Colombia si no se cumplen ciertos requisitos. La Aeronáutica Civil (Aerocivil) ha puesto en alerta a los dueños de estos equipos: volar un dron sin tener el "permiso" o el documento adecuado puede generar multas que alcanzan los $20 millones de pesos.

El principal requisito, y el que más ignoran los usuarios, es la certificación oficial del piloto y, en muchos casos, el registro de la aeronave ante las autoridades. Para la Aerocivil, un dron no es un simple juguete; es una aeronave y, como tal, debe ser operada por alguien que demuestre tener los conocimientos necesarios para no poner en peligro el espacio aéreo del país.

Esto dice la norma sobre el uso de drones en Colombia

La norma colombiana (conocida como RAC 100) establece diferentes reglas según cómo y para qué se use el dron: Si su dron es pequeño, pesa menos de 2 kilogramos y lo usa solo por diversión, las reglas son más sencillas. Usted puede volar sin un permiso o "carné" especial, pero con límites estrictos

Este debe volar con una altura máxima de 120 metros (más o menos la altura de un edificio de 40 pisos). Además, no puede volar sobre multitudes, cerca de aeropuertos, bases militares, ni sobre áreas de eventos públicos.

Ahora, si usa el dron para ganar dinero (fotografía de bodas, filmaciones, inspecciones de terrenos) o si su dron pesa más de 2 kilogramos, la ley lo clasifica en una categoría estricta. Aquí es donde es obligatorio el requisito ignorado: El operador debe tomar un curso de drones certificado por una escuela avalada por la Aerocivil. Este certificado o "carné" garantiza que el piloto conoce las reglas del aire, el clima y las técnicas seguras de vuelo.

Asimismo, el aparato debe ser inscrito ante la Aerocivil, como si fuera una aeronave más, y debe tener una póliza de seguro que cubra daños a terceros en caso de un accidente.

Duras consecuencias por no cumplir con estas normas

La Aerocivil insiste en que las multas no son por capricho. Un dron sin control puede chocar con un avión o un helicóptero en zonas prohibidas, causando una catástrofe. Por ejemplo, volar cerca de un aeropuerto o invadir el espacio aéreo presidencial (incluso sin querer) es considerado una falta grave.

Las sanciones económicas son fuertes y buscan que los operadores tomen conciencia de la seriedad del tema. Las multas por operar un dron sin la certificación de piloto o por volar en zonas restringidas pueden llegar a los $20 millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la falta y el riesgo que se haya generado.