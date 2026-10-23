Las medidas que debe tomar para proteger sus cuentas bancarias en internet

Las transferencias bancarias, los pagos desde aplicaciones y las solicitudes de crédito en línea facilitan las operaciones cotidianas, pero también plantean retos de seguridad.

Los ataques informáticos pueden aprovechar errores de los usuarios, vulnerabilidades tecnológicas o fallas en los sistemas de empresas externas para intentar acceder a información privada.

Según las cifras citadas en el material de uFlow, el 47 % de los ciberataques investigados en América Latina durante 2025 afectó a los sectores financiero y asegurador, de acuerdo con IBM. El dato pone sobre la mesa la importancia de proteger no solo a los bancos, sino también a los proveedores tecnológicos que participan en sus operaciones.

En Colombia, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), con datos de FortiGuard Labs, reportó 471,5 millones de intentos de ataque contra computadores y dispositivos conectados durante 2025. La cifra evidencia la exposición de usuarios y organizaciones a distintas amenazas digitales.

¿Cómo proteger el dinero al usar aplicaciones financieras?

La Superintendencia Financiera de Colombia recomienda adoptar medidas básicas para reducir el riesgo de fraude. Entre las principales están:

No abrir enlaces sospechosos: desconfíe de mensajes que soliciten actualizar datos, desbloquear cuentas o confirmar movimientos urgentes.

Nunca compartir claves ni códigos de seguridad: ninguna supuesta llamada de soporte debe llevarlo a entregar contraseñas o códigos enviados por el banco.

Usar canales oficiales: ingrese directamente a la aplicación o página de su entidad financiera para verificar alertas y movimientos.

Actualizar los dispositivos: mantenga al día el sistema operativo y las aplicaciones, y descárguelas únicamente de tiendas oficiales.

Revisar las transacciones: active las notificaciones disponibles y reporte de inmediato cualquier movimiento que no reconozca.

Estas recomendaciones ayudan a reducir riesgos, aunque no eliminan todas las posibilidades de fraude.

¿Por qué importa la seguridad de los proveedores tecnológicos?

Los servicios financieros pueden depender de plataformas de identificación, sistemas en la nube y herramientas de prevención del fraude. Por eso, las entidades también deben evaluar cómo sus proveedores protegen la información y gestionan los incidentes.

Santiago Etchegoyen, cofundador y director de tecnología de uFlow, señaló: “La ciberseguridad exige asumirse como una responsabilidad compartida. De nada sirve que una entidad financiera posea controles robustos si ignora cómo sus proveedores administran los datos y los incidentes. La seguridad de la operación es directamente proporcional a la madurez de los terceros que la hacen posible”.

La certificación ISO 27001 es una herramienta para gestionar la seguridad de la información, pero no garantiza por sí sola que una organización esté libre de ataques.

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“Las áreas de riesgo y negocio hoy necesitan autonomía para responder en milisegundos y otorgar créditos de manera ágil. Sin embargo, para nosotros como proveedores, respaldar las operaciones de instituciones líderes en diferentes regiones de Latinoamérica exige mantener los más estrictos estándares de gobernanza”, asegura el CTO de uFlow.

Por tales motivos, si detecta una operación sospechosa, contacte de inmediato a su entidad por sus canales oficiales, solicite el bloqueo de los productos comprometidos y presente la denuncia correspondiente ante las autoridades.