CANAL RCN
Colombia

¿Qué es el Escudo de las Américas y por qué su sede quedará en Medellín?

De la Espriella informó que, a partir del siete de agosto, Colombia entrará a formar parte del Escudo de las Américas.

Foto: Casa Blanca
Foto: Casa Blanca

Noticias RCN

julio 21 de 2026
09:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Al cierre del empalme regional en el departamento de Antioquia, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que la sede principal del Escudo de las Américas en Colombia estará en Medellín.

La decisión habría sido adoptada en atención a una propuesta realizada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Según comentó, en diálogo con los medios de comunicación:

“Él lo aceptó porque tenemos que combatir el delito transnacional, porque en Medellín tenemos las capacidades, porque tenemos que acabar con todos esos criminales y en la ciudad, también está la sede de Interpol, y se está haciendo un gran esfuerzo en temas de seguridad”.

Importante mensaje de De la Espriella: “Colombia hará parte del Escudo de las Américas”
RELACIONADO

Importante mensaje de De la Espriella: “Colombia hará parte del Escudo de las Américas”

La nueva sede principal de Procolombia también estará en Medellín:

Entre los anuncios realizados por de la Espriella, que tomará posesión como presidente en poco más de dos semanas, el viernes 7 de agosto, la sede principal de Procolombia será trasladada a Medellín. Además, contempla abrir una sede alterna en Barranquilla, Cali y Medellín.

De la Espriella también anunció en su segunda visita a Antioquia desde que resultó electo, que el nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) será David Santiago Tamayo y el embajador de México en Colombia será Mauricio Tobón.

Miembros del Escudo de las Américas piden respetar resultados de las elecciones presidenciales en Colombia
RELACIONADO

Miembros del Escudo de las Américas piden respetar resultados de las elecciones presidenciales en Colombia

¿Qué es el Escudo de las Américas?

El Escudo de las Américas es una alianza de seguridad, defensa y cooperación militar entre países del continente americano anunciada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en marzo de 2026, para “erradicar los cárteles criminales”.

De momento la conforman 13 países de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe: Estados Unidos, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Panamá, Trinidad y Tobago, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana y Paraguay, y el presidente electo informó que Colombia será parte a partir del 7 de agosto, tras recibir una invitación formal del secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Senado de la República

¿Alianza del Centro Democrático y Pacto Histórico detrás de la votación por Honorio Henríquez?

Norte de Santander

Menor de once años falleció en ataque con dron y su prima de dos años lleva un mes en UCI

Bogotá

Cárcel para auxiliar de enfermería que habría abusado sexualmente de una paciente en Bogotá

Otras Noticias

Finanzas personales

Pagos internacionales: así los está transformando la inteligencia artificial

La inteligencia artificial está cambiando la manera en que las empresas pagan servicios y proveedores internacionales.

Cuba

Estados Unidos anunció el envío de ayuda humanitaria por vía aérea a Cuba

Todo se envía como parte de un paquete de asistencia de 100 millones de dólares anunciado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Fútbol

¡Es oficial! James Rodríguez cierra un ciclo en su carrera: ¿Dónde jugará el colombiano?

Invima

Invima recomienda no comprar este producto para bajar de peso: tiene registro sanitario falso

Argentina

Polémica mundial: Reconocido actor de Hollywood acusa a Argentina de racismo