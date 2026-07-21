¿Qué es el Escudo de las Américas y por qué su sede quedará en Medellín?

Al cierre del empalme regional en el departamento de Antioquia, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que la sede principal del Escudo de las Américas en Colombia estará en Medellín.

La decisión habría sido adoptada en atención a una propuesta realizada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Según comentó, en diálogo con los medios de comunicación:

“Él lo aceptó porque tenemos que combatir el delito transnacional, porque en Medellín tenemos las capacidades, porque tenemos que acabar con todos esos criminales y en la ciudad, también está la sede de Interpol, y se está haciendo un gran esfuerzo en temas de seguridad”.

La nueva sede principal de Procolombia también estará en Medellín:

Entre los anuncios realizados por de la Espriella, que tomará posesión como presidente en poco más de dos semanas, el viernes 7 de agosto, la sede principal de Procolombia será trasladada a Medellín. Además, contempla abrir una sede alterna en Barranquilla, Cali y Medellín.

De la Espriella también anunció en su segunda visita a Antioquia desde que resultó electo, que el nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) será David Santiago Tamayo y el embajador de México en Colombia será Mauricio Tobón.

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¿Qué es el Escudo de las Américas?

El Escudo de las Américas es una alianza de seguridad, defensa y cooperación militar entre países del continente americano anunciada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en marzo de 2026, para “erradicar los cárteles criminales”.

De momento la conforman 13 países de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe: Estados Unidos, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Panamá, Trinidad y Tobago, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana y Paraguay, y el presidente electo informó que Colombia será parte a partir del 7 de agosto, tras recibir una invitación formal del secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth.