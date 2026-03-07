Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy sábado 7 de marzo de 2026

El sábado suele ser uno de los días en los que más personas revisan los resultados de los juegos de azar en Colombia. Entre reuniones familiares, salidas nocturnas o simplemente el cierre de la semana, muchos apostadores aprovechan la jornada para comprobar si su número resultó ganador y este 7 de marzo de 2026 no fue la excepción con una nueva edición del Super Astro Luna.

Este juego se ha ganado un espacio importante entre los chances del país por su formato particular. No solo depende de acertar cuatro cifras, sino también de coincidir con un signo del zodiaco, lo que añade un elemento adicional de expectativa para quienes participan.

Con el paso de las horas, la atención se concentró en la revelación del resultado oficial, que define los premios de la jornada nocturna. Tras realizarse el sorteo, la combinación ganadora fue confirmada por los canales autorizados.

¿Será que usted obtuvo el premio mayor? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 7 de marzo de 2026

En la noche de este sábado 7 de marzo de 2026, el sorteo del Super Astro Luna comenzó a las 10:42 de la noche.

La presentadora fue mostrando cada una de las balotas y, finalmente, se reveló que la combinación ganadora fue:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

El Super Astro Luna, un sorteo que se convirtió en rutina de fin de semana

Para muchos colombianos, revisar el resultado del Super Astro Luna los sábados se ha vuelto una costumbre.

El sistema del juego permite diferentes tipos de apuestas: algunos prefieren seleccionar el número y el signo completos, mientras que otros optan por aproximaciones o por confiar únicamente en ciertas cifras que consideran “de buena suerte”.

También hay quienes eligen el signo del zodiaco relacionado con su fecha de nacimiento, convencidos de que puede influir en el resultado. Esa mezcla de intuición, tradición y azar mantiene vigente el interés por el sorteo.