Nueva ruta directa conectará Colombia con Buenos Aires: estos son los precios

Los viajeros colombianos tendrán una nueva alternativa para llegar directamente a Argentina. JetSMART anunció la apertura de la ruta Medellín-Buenos Aires, que comenzará a operar en noviembre de 2026 y contará con cinco vuelos semanales.

La conexión se convertirá en la primera ruta directa de la aerolínea entre Colombia y Argentina. La compañía ofrecerá alrededor de 1.860 sillas por semana y anunció tarifas disponibles desde $901.765, con impuestos y tasas incluidos.

¿Cuándo comienza la nueva ruta Medellín-Buenos Aires?

Los vuelos comenzarán el próximo 12 de noviembre y tendrán cinco frecuencias a la semana. Con esta operación, los viajeros podrán desplazarse directamente entre Medellín y Buenos Aires sin necesidad de realizar conexiones en otros destinos.

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Según JetSMART, la nueva ruta también permitirá ampliar las posibilidades de conexión desde Medellín hacia otros lugares de su red.

"La llegada de esta nueva operación entre Medellín y Buenos Aires fortalece la conectividad de Colombia con la región. Medellín se consolida como un punto de conexión fundamental en nuestra red", afirmó Carolina Ruiz, gerente comercial de JetSMART en Colombia.

La directiva agregó que la compañía busca facilitar los viajes por turismo y negocios entre diferentes mercados de Suramérica.

Durante el primer semestre de 2026, la aerolínea transportó más de 250.000 pasajeros internacionales desde y hacia Colombia.

¿Cuánto costarán los vuelos de Medellín a Buenos Aires?

JetSMART informó que los tiquetes para la nueva ruta tendrán precios desde $901.765, incluyendo impuestos y tasas. Al tratarse de una aerolínea de bajo costo, el valor final puede cambiar dependiendo de los servicios adicionales que seleccione cada pasajero, además de la fecha y disponibilidad al momento de comprar.

"Esta histórica conexión entre Medellín y Buenos Aires nos acerca aún más al intercambio cultural, a la integración turística y los negocios", señaló Ana María López Acosta, secretaria de Turismo y Entretenimiento de Medellín.

Tras dos años de operación en Colombia, JetSMART cuenta con 21 rutas nacionales hacia 11 destinos. Además, mantiene operaciones internacionales desde el país hacia diferentes puntos de Suramérica y el Caribe.

La nueva conexión con Buenos Aires amplía esa oferta internacional y busca atender tanto a turistas como a viajeros de negocios y personas que se desplazan entre Colombia y Argentina para visitar familiares o amigos.