CANAL RCN
Economía

Nueva ruta directa conectará Colombia con Buenos Aires: estos son los precios

Nueva ruta directa conectará Medellín con Buenos Aires desde noviembre de 2026. Tendrá cinco vuelos semanales y tarifas desde $901.765.

Foto: diseñada por Magnific

Sebastián Montañez

octubre 01 de 2026
01:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los viajeros colombianos tendrán una nueva alternativa para llegar directamente a Argentina. JetSMART anunció la apertura de la ruta Medellín-Buenos Aires, que comenzará a operar en noviembre de 2026 y contará con cinco vuelos semanales.

Top 10 de las mejores aerolíneas del mundo, según los ‘World Airline Awards’ 2026
RELACIONADO

Top 10 de las mejores aerolíneas del mundo, según los ‘World Airline Awards’ 2026

La conexión se convertirá en la primera ruta directa de la aerolínea entre Colombia y Argentina. La compañía ofrecerá alrededor de 1.860 sillas por semana y anunció tarifas disponibles desde $901.765, con impuestos y tasas incluidos.

¿Cuándo comienza la nueva ruta Medellín-Buenos Aires?

Los vuelos comenzarán el próximo 12 de noviembre y tendrán cinco frecuencias a la semana. Con esta operación, los viajeros podrán desplazarse directamente entre Medellín y Buenos Aires sin necesidad de realizar conexiones en otros destinos.

Aerolínea que opera en Colombia fue elegida la mejor low cost de Sudamérica
RELACIONADO

Aerolínea que opera en Colombia fue elegida la mejor low cost de Sudamérica

Según JetSMART, la nueva ruta también permitirá ampliar las posibilidades de conexión desde Medellín hacia otros lugares de su red.

"La llegada de esta nueva operación entre Medellín y Buenos Aires fortalece la conectividad de Colombia con la región. Medellín se consolida como un punto de conexión fundamental en nuestra red", afirmó Carolina Ruiz, gerente comercial de JetSMART en Colombia.

Aerolínea rompió histórico récord: vendió sus tiquetes en solo 19 minutos
RELACIONADO

Aerolínea rompió histórico récord: vendió sus tiquetes en solo 19 minutos

La directiva agregó que la compañía busca facilitar los viajes por turismo y negocios entre diferentes mercados de Suramérica.

Durante el primer semestre de 2026, la aerolínea transportó más de 250.000 pasajeros internacionales desde y hacia Colombia.

¿Cuánto costarán los vuelos de Medellín a Buenos Aires?

JetSMART informó que los tiquetes para la nueva ruta tendrán precios desde $901.765, incluyendo impuestos y tasas. Al tratarse de una aerolínea de bajo costo, el valor final puede cambiar dependiendo de los servicios adicionales que seleccione cada pasajero, además de la fecha y disponibilidad al momento de comprar.

"Esta histórica conexión entre Medellín y Buenos Aires nos acerca aún más al intercambio cultural, a la integración turística y los negocios", señaló Ana María López Acosta, secretaria de Turismo y Entretenimiento de Medellín.

Tras dos años de operación en Colombia, JetSMART cuenta con 21 rutas nacionales hacia 11 destinos. Además, mantiene operaciones internacionales desde el país hacia diferentes puntos de Suramérica y el Caribe.

La nueva conexión con Buenos Aires amplía esa oferta internacional y busca atender tanto a turistas como a viajeros de negocios y personas que se desplazan entre Colombia y Argentina para visitar familiares o amigos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comercio

Adiós a las trabas para cancelar su servicio móvil: la CRC prohíbe ofertas de retención

Trabajo

Colfecar propone eliminar cinco festivos y dar más vacaciones

Finanzas personales

Billetera digital dará datos y minutos por enviar dinero y hacer compras: así funciona

Otras Noticias

Cartagena

Nueva fuga de agua en Cartagena obliga a mantener suspensión del servicio en el 40% de la ciudad

Según Aguas de Cartagena, las labores de reparación son especialmente delicadas debido a que la tubería averiada se encuentra a ocho metros de profundidad.

Estados Unidos

Christa Pike sobrevivió a dos dosis de inyección letal en EE. UU.: así reaccionó al medicamento

Pike fue hospitalizada después de su intento de ejecución. Revelan cuál fue su reacción a las dos dosis del medicamento que le debía causar la muerte.

win sports

Win Play agrega señales de DSports a su plataforma: usuarios tendrán más oferta de fútbol y deporte internacional

Turismo

Cómo empacar equipaje de mano: trucos para viajar ligero y con estilo

Infancia

Niño con atrofia muscular espinal en Sucre completa más de cinco meses sin medicamento