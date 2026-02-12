CANAL RCN
Economía

Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy jueves 12 de febrero de 2026

¡Se sintió emoción a tope tras el sorteo del Super Astro Sol de este 12 de febrero! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

febrero 12 de 2026
02:10 p. m.
Este 12 de febrero de 2026 marcó otra emocionante fecha para los jugadores de Super Astro Sol, el popular juego de azar colombiano que combina números y signos del zodiaco para definir a sus afortunados ganadores.

Como cada día de lunes a sábado, miles de apostadores siguieron de cerca la transmisión oficial esperando que la combinación de las cifras y el signo coincidiera con su tiquete.

Este juego, autorizado y regulado por Coljuegos, ha venido ganando popularidad por su mecánica accesible y la posibilidad de seguir sus resultados en vivo a través de los canales oficiales y medios especializados.

Es así como cada tarde se genera una emoción única apenas comienzan a moverse las balotas. ¿Será que usted fue uno de los ganadores del Super Astro Sol de este 12 de febrero de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 12 de febrero de 2026

El número que se posicionó como el privilegiado tras el sorteo de las 4:00 de la tarde fue XXXX.

Asimismo, el signo ganador en el más reciente Super Astro Sol fue XXXX.

La estructura de premios del Super Astro Sol está diseñada para recompensar distintos niveles de aciertos, lo que significa que incluso aquellos jugadores que no obtengan la combinación exacta pueden ganar premios menores.

La tabla de premiación del Super Astro Sol es la siguiente:

  • Acierto completo: 4 cifras + signo zodiacal en orden exacto → 42.000 veces lo apostado.
  • Acierto parcial: 3 cifras + signo → 1.000 veces lo apostado.
  • Acierto básico: 2 cifras + signo → 100 veces lo apostado.

Estos niveles de premio buscan mantener la emoción en cada sorteo y ofrecer múltiples oportunidades de ganar a quienes participan a diario.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Super Astro Sol?

El Super Astro Sol seguirá jugándose el viernes 13 de febrero de 2026, a las 4:00 de la tarde.

Por lo tanto, apenas finalice el sorteo oficial, usted podrá descubrir el resultado aquí en el portal web de Noticias RCN.

