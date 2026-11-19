Luego de cinco días en manos de un supuesto grupo criminal, fueron liberados los dos integrantes de la misión médica que el fin de semana adelantaba actividades de salud pública con comunidades indígenas en la zona del río Papurí, en las llamadas intervenciones colectivas del Hospital San Antonio de Mitú.

Su secuestro se habría dado el sábado 14 de noviembre. De acuerdo con el subdirector científico encargado del Hospital de Mitú, Jean Carlo Bolaño, fue entonces cuando “tuvimos comunicación por última vez con el equipo. Desde ese momento no tuvimos más comunicaciones hasta el día de hoy, cuando, finalmente, logramos restablecerla”.

Integrantes de la misión médica van de camino al hospital para ser valorados de forma integral:

Bolaño indicó sobre el mediodía el jueves, 19, que el hospital pudo restablecer comunicación con los integrantes de la misión médica y que en ese momento iban de camino a la institución.

Al llegar, se procederá con “una revisión médica integral para determinar el estado en el que se encuentran”.

Cuando se encontraban en poder de sus captores, el Ministerio de Salud hizo un llamado “urgente a respetar y proteger la vida, la integridad física y psicológica, la dignidad y la libertad del personal sanitario, recordando que quienes integran la Misión Médica cumplen una labor esencialmente humanitaria, orientada a proteger la salud, aliviar el sufrimiento y garantizar la atención de las comunidades, especialmente en territorios con dificultades de acceso a los servicios de salud”.

Misiones médicas no participan de las hostilidades en el territorio:

La cartera de Salud insistió en que “la Misión Médica debe ser respetada y protegida en todo momento”, y que “ningún integrante del personal sanitario debe ser objeto de amenazas, intimidaciones, retenciones, agresiones o cualquier otra acción que comprometa su seguridad o impida el cumplimiento de sus funciones humanitarias”.

Además, reiteró que “la Misión Médica no participa en las hostilidades y”, por tanto, “su labor humanitaria debe ser respetada por todos los actores, conforme a los principios del derecho internacional humanitario y las normas nacionales aplicables”.