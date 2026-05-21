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RESULTADO DEL SUPER ASTRO SOL: ya hay número y signo ganador hoy 21 de mayo de 2026

¡Se definió la suerte de los apostadores tras el sorteo del Super Astro Sol de hoy 21 de mayo! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Sol y diseñado por Magnific.

Noticias RCN

mayo 21 de 2026
02:11 p. m.
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En el Super Astro Sol, cada apuesta intenta llegar al mismo punto, aunque ninguna sabe exactamente dónde está hasta el final.

Durante horas, los jugadores avanzan entre cifras, signos zodiacales y combinaciones posibles, pero solo una termina convirtiéndose en la coordenada exacta del día. Este 21 de mayo de 2026, la tarde ya dejó definido ese punto.

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Las apuestas se mueven como trayectorias distintas. Algunas siguen patrones repetidos, otras nacen de impulsos rápidos y muchas se construyen a partir de números que los jugadores consideran especiales. Sin embargo, todas terminan enfrentándose a una única referencia oficial.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Sol de hoy 21 de mayo de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 21 de mayo de 2026

Los apostadores revisaron sus tiquetes después de las 4:00 de la tarde y conocieron su suerte.

La presentadora del sorteo y el delegado de Coljuegos confirmaron que la combinación ganadora fue la siguiente:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

Un resultado que ubica cada apuesta en un solo punto en el Super Astro Sol

El Super Astro Sol tiene una dinámica precisa: cuando aparece el resultado, cada jugada encuentra automáticamente su posición frente a la combinación ganadora.

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Algunas apuestas coinciden de manera exacta y alcanzan el premio mayor. Otras logran acercarse parcialmente, mientras muchas simplemente quedan lejos del punto final del sorteo.

El signo zodiacal funciona como una segunda coordenada dentro del juego. No basta con acertar las cifras; el signo correcto completa la ubicación exacta necesaria para validar el premio principal.

Con el resultado del 21 de mayo de 2026 ya confirmado, la tarde queda registrada con una nueva combinación dentro del historial del Astro Sol. Y, mientras algunos jugadores revisan si lograron llegar al punto exacto, otros ya empiezan a trazar la próxima ruta con la que intentarán acertar en el siguiente sorteo.

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