Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 6 de octubre de 2026

Las loterías de la Cruz Roja y del Huila volvieron a poner a prueba la suerte de miles de colombianos este martes 6 de octubre de 2026.

Ambos sorteos se realizan semanalmente y entregan millonarios premios a quienes logren acertar las cuatro cifras y la serie del premio mayor. Revise su billete y compruebe si la fortuna estuvo de su lado.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 6 de octubre de 2026

La Lotería de la Cruz Roja realizó su tradicional sorteo de los martes, que se transmite en horas de la noche. El resultado del premio mayor fue:

Número ganador: XXXX

Serie: XXX

La Lotería de la Cruz Roja tiene actualmente un premio mayor de $7.000 millones, además de diferentes premios secos y aproximaciones contemplados dentro de su plan de premios.

Para participar, los jugadores deben adquirir un billete autorizado y elegir una combinación de cuatro cifras acompañada de una serie. El billete completo está dividido en tres fracciones.

Los apostadores deben revisar cuidadosamente tanto el número como la serie y consultar los resultados a través de los canales oficiales antes de realizar cualquier trámite para reclamar un premio.

Resultado de la Lotería del Huila del 6 de octubre de 2026

La Lotería del Huila también llevó a cabo su sorteo habitual de los martes. El número favorecido con el premio principal fue:

Número ganador: XXXX

Serie: XXX

Actualmente, esta lotería ofrece un premio mayor de $2.000 millones. El billete completo tiene un valor de $12.000 y está dividido en tres fracciones de $4.000 cada una.

La dinámica es sencilla: el jugador compra un billete o una fracción con un número de cuatro cifras y una serie. Para obtener el premio mayor debe coincidir la combinación ganadora de acuerdo con las condiciones establecidas por la lotería.

Además del premio principal, el plan contempla otros incentivos que permiten ganar con diferentes aproximaciones y premios secos.

Es importante conservar el billete original en buen estado, pues este documento es necesario para acreditar la apuesta y adelantar el proceso de cobro en caso de resultar ganador.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*