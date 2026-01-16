CANAL RCN
Economía

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 16 de enero de 2026: último sorteo

Conozca el resultado del último sorteo de la Lotería de Medellín de este viernes 16 de enero de 2026 y verifique si su número fue el ganador.

Foto: Lotería de Medellín

Noticias RCN

enero 16 de 2026
07:56 p. m.
Este viernes 16 de enero, miles de colombianos estuvieron atentos al último sorteo de la Lotería de Medellín, uno de los juegos de azar más tradicionales del país.

Como cada semana, la expectativa estuvo puesta en conocer el número ganador del premio mayor y de los premios secos, resultados que muchos esperan con la ilusión de cambiar su suerte.

La Lotería de Medellín se juega todos los viernes en la noche y reparte importantes premios en efectivo, lo que la convierte en una de las más seguidas a nivel nacional. A continuación, le presentamos los resultados correspondientes a esta jornada, para que revise su billete con calma.

El número que cayó de la Lotería de Medellín el 16 de enero de 2025

En el sorteo realizado este viernes 16 de enero, el número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín fue X, con serie X.

Este resultado definió a los nuevos ganadores del principal acumulado, además de las distintas categorías de premios secos y aproximaciones.

Como es habitual, la Lotería de Medellín también entregó premios por coincidencia de cifras y series, lo que permite que más apostadores obtengan ganancias parciales.

Si usted jugó este sorteo, recuerde verificar cuidadosamente cada número y conservar el billete en buen estado.

Premios secos y recomendaciones para reclamar

Además del premio mayor, el sorteo del 16 de enero de 2026 dejó los siguientes premios secos:

Estos premios representan una oportunidad adicional para quienes no acertaron el número completo, pero sí lograron coincidencias clave. Los valores varían según la categoría, por lo que es importante consultar el plan de premios oficial.

En caso de resultar ganador, la recomendación es acudir únicamente a puntos autorizados para el cobro y hacerlo dentro de los plazos establecidos por la entidad. Para premios altos, el trámite suele realizarse directamente en oficinas oficiales, presentando el billete original y el documento de identidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

