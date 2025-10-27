CANAL RCN
Economía

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 27 de octubre de 2025

Consulta los resultados de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 27 de octubre de 2025. Revisa aquí los números ganadores y verifica si tu billete fue premiado.

Resultados loterías de Cundinamarca y Tolima
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
08:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El lunes 27 de octubre de 2025 será recordado por muchos en Colombia como un día de espera por la suerte: se jugaron los sorteos de la Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima, dos de los juegos tradicionales que motivan ilusiones y sueños en miles de jugadores.

Resultados de las Loterías de Cundinamarca del 27 de octubre de 2025

En el sorteo número 4774 de la Lotería de Cundinamarca, correspondiente a la jornada del lunes 27 de octubre de 2025, el premio mayor fue de aproximadamente 6.000 millones de pesos.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 25 de octubre de 2025: conoce el premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 25 de octubre de 2025: conoce el premio mayor

El número ganador fue (6717) de la serie (078).

Además del premio mayor, se ofrecieron diversos premios secundarios que también despertaron expectativa entre los apostadores.

Los jugadores pueden revisar los listados completos en la web oficial o mediante los portales de resultados autorizados.

Resultados de la Lotería del Tolima del 27 de octubre de 2025

Para el sorteo número 4141 de la Lotería del Tolima, jugado el mismo lunes 27 de octubre de 2025, el acumulado del premio mayor alcanzó cerca de 3.500 millones de pesos.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 24 de octubre: último sorteo
RELACIONADO

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 24 de octubre: último sorteo

El número ganador fue 6717 de la serie 078.

Además, esta lotería ofreció un total de más de 9.600 millones de pesos en premios generales, lo que representa una oportunidad significativa para quienes participan regularmente.

Si resultaste ganador o tienes boletos pendientes, es fundamental verificar los números directamente en los portales oficiales de las loterías correspondientes y cumplir los plazos para reclamar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado oficial de Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 27 de octubre

Automovilismo

¿De cuánto es la multa que le pueden poner por disfrazar su carro o moto en Halloween 2025?

Sena

Este es el curso viral del SENA para alcanzar nivel B2 en inglés: así puede inscribirse

Otras Noticias

Masterchef Celebrity Colombia

Un plato arrasó: este es el nuevo participante que ingresó al top 8 de MasterChef

Los cocineros se enfrentaron a un disputado reto que le abrió las puertas a un participante más en el top 8.

Armando Benedetti

Le bloquearon las tarjetas a Benedetti: la opción que tienen los de la lista Clinton de usar dólares

El presidente Gustavo Petro, su esposa, su hijo mayor y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos por Estados Unidos en la lista de sancionados.

Cuidado personal

Dormir a la noruega: el método nórdico que mejora el sueño y la relación en pareja

Millonarios

Millonarios confirmó su primera baja ante Once Caldas: el azul pierde a uno de sus atacantes

Venezuela

Diosdado Cabello confirmó la captura de cuatro vinculados a supuesto plan de la CIA para incriminar a Venezuela