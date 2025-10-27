Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 27 de octubre de 2025

El lunes 27 de octubre de 2025 será recordado por muchos en Colombia como un día de espera por la suerte: se jugaron los sorteos de la Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima, dos de los juegos tradicionales que motivan ilusiones y sueños en miles de jugadores.

Resultados de las Loterías de Cundinamarca del 27 de octubre de 2025

En el sorteo número 4774 de la Lotería de Cundinamarca, correspondiente a la jornada del lunes 27 de octubre de 2025, el premio mayor fue de aproximadamente 6.000 millones de pesos.

El número ganador fue (6717) de la serie (078).

Además del premio mayor, se ofrecieron diversos premios secundarios que también despertaron expectativa entre los apostadores.

Los jugadores pueden revisar los listados completos en la web oficial o mediante los portales de resultados autorizados.

Resultados de la Lotería del Tolima del 27 de octubre de 2025

Para el sorteo número 4141 de la Lotería del Tolima, jugado el mismo lunes 27 de octubre de 2025, el acumulado del premio mayor alcanzó cerca de 3.500 millones de pesos.

El número ganador fue 6717 de la serie 078.

Además, esta lotería ofreció un total de más de 9.600 millones de pesos en premios generales, lo que representa una oportunidad significativa para quienes participan regularmente.

Si resultaste ganador o tienes boletos pendientes, es fundamental verificar los números directamente en los portales oficiales de las loterías correspondientes y cumplir los plazos para reclamar.