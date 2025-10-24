Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 24 de octubre: último sorteo

El más reciente sorteo de la Lotería de Medellín, realizado este viernes 24 de octubre de 2025, ya tiene un nuevo número ganador.

Como cada semana, miles de apostadores en todo el país siguieron atentos el sorteo en busca del anhelado premio mayor que cambia vidas.

El número que cayó de la Lotería de Medellín el 24 de octubre de 2025

El premio mayor de la Lotería de Medellín de este viernes correspondió al número XXXX de la serie XXX, según el sorteo oficial que se realizó bajo la supervisión de las autoridades competentes.

Como es habitual, el resultado fue transmitido en vivo por los canales oficiales de la lotería y publicado minutos después en su página web y redes sociales, donde los apostadores pueden verificar si fueron los afortunados ganadores.

Además del premio mayor, la Lotería de Medellín entregó múltiples premios secos y aproximaciones que benefician a jugadores de diferentes regiones del país. Se recomienda revisar cuidadosamente el billete o la fracción adquirida para comprobar los resultados y reclamar el premio dentro de los plazos establecidos.

Un juego con historia y grandes premios

La Lotería de Medellín es una de las más antiguas y confiables de Colombia. Cada viernes pone en juego una bolsa de premios millonaria que apoya programas sociales y de salud en el departamento de Antioquia.

Para los apostadores que deseen seguir participando, los billetes del próximo sorteo ya están disponibles en puntos autorizados, distribuidores oficiales y canales digitales.

Con una fracción económica y múltiples oportunidades de ganar, la Lotería de Medellín sigue consolidándose como una de las preferidas por los colombianos.