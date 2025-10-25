Resultados de la Lotería de Boyacá del 25 de octubre de 2025: conoce el premio mayor

La Lotería de Boyacá, una de las más tradicionales y queridas por los colombianos, volvió a repartir suerte este sábado 25 de octubre de 2025.

Jugadores se conectaron a las 10:40 p.m., hora en la que se hace el sorteo de la lotería más jugada del país, para conocer el resultado oficial.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 25 de octubre de 2025

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado fue el 7484 de la serie 315.

El resultado fue anunciado oficialmente por la Lotería de Boyacá a través de sus canales digitales y de sus redes sociales, además de ser transmitido en vivo durante el sorteo tradicional que se realiza cada sábado.

Además del premio mayor, el sorteo entregó miles de premios en diferentes categorías, como secos millonarios, premios por aproximaciones y premios especiales, destinados a reconocer la fidelidad de quienes cada semana juegan con la esperanza de cambiar su vida.

¿Dónde consultar los resultados y cómo reclamar el premio?

Los resultados completos del sorteo se pueden consultar en la página oficial de la Lotería de Boyacá, en los puntos autorizados de venta y en portales de noticias como Noticias RCN, donde se actualizan los números ganadores después de cada sorteo.

Si eres uno de los afortunados ganadores, recuerda que puedes reclamar tu premio presentando el billete original en las oficinas de la entidad o en los puntos autorizados, siempre verificando los números con las listas oficiales.

La Lotería de Boyacá, con más de 100 años de historia, sigue cumpliendo sueños en todo el país y consolidándose como una de las más confiables y esperadas cada fin de semana.