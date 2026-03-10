Resultados de la Lotería de Boyacá del 3 de octubre de 2026: conoce el premio mayor

La Lotería de Boyacá realizó este sábado 3 de octubre de 2026 un nuevo sorteo, una jornada esperada por miles de jugadores que adquirieron su billete con la ilusión de quedarse con el premio mayor.

Una vez finalizado el juego, los participantes pueden revisar las cuatro cifras y la serie para saber si resultaron ganadores.

Número y resultados de la Lotería de Boyacá del 3 de octubre de 2026

El sorteo de este sábado correspondió al número 4644, de acuerdo con el calendario establecido para 2026 por la Lotería de Boyacá.

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Estos fueron los resultados del sorteo:

Número ganador: 7394

Serie: 060.

Premio mayor: $15.000 millones.

El premio mayor de la Lotería de Boyacá es de $15.000 millones por billete completo. El plan de premios también contempla diferentes secos, entre ellos uno de $1.000 millones, además de premios de $400 millones, $300 millones, $100 millones, $50 millones, $20 millones y $10 millones.

Por esta razón, quienes participaron deben revisar no solamente el premio mayor, sino también el listado completo de secos y aproximaciones.

¿Cómo se juega la Lotería de Boyacá?

La dinámica es sencilla. Cada billete incluye un número de cuatro cifras y una serie. Para obtener el premio mayor es necesario que ambos datos coincidan con los anunciados oficialmente en el sorteo.

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Los billetes pueden adquirirse a través de vendedores autorizados y también existen alternativas de venta en línea. El valor del billete completo es de $20.000, aunque puede estar dividido en diferentes cantidades de fracciones según la presentación disponible.

La Lotería de Boyacá juega habitualmente los sábados en horas de la noche. Después de conocer los números ganadores, se recomienda consultar los canales oficiales de la entidad y conservar el billete en buen estado.

Además, los jugadores deben verificar cuidadosamente tanto el número como la serie antes de iniciar cualquier trámite para reclamar un premio.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*