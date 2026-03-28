Resultados de la Lotería de Boyacá del 28 de marzo de 2026: conoce el premio mayor

El sorteo de la Lotería de Boyacá de este sábado 28 de marzo de 2026 ya dejó a un nuevo ganador del premio mayor, uno de los más esperados por los apostadores en el país.

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Como cada semana, miles de colombianos estuvieron atentos a los resultados con la ilusión de cambiar su vida con este tradicional juego de azar.

Cabe recordar que esta lotería se juega todos los sábados en la noche y ofrece premios millonarios, lo que la convierte en una de las más atractivas en Colombia. En sorteos recientes, el premio mayor ha alcanzado cifras cercanas a los $15.000 millones .

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 28 de marzo de 2026

El premio mayor del sorteo de este sábado 28 de marzo de 2026 cayó para el número XXXX de la serie XXX.

Además del premio mayor, también se entregaron diferentes premios secos y aproximaciones que beneficiaron a otros jugadores en distintas regiones del país.

Como es habitual, las autoridades recomiendan verificar cuidadosamente el billete y confirmar los resultados únicamente en canales oficiales para evitar confusiones o posibles fraudes.

Premios y cómo reclamar el dinero

La Lotería de Boyacá no solo entrega el premio mayor, sino también una amplia bolsa de premios secundarios que aumentan las probabilidades de ganar. Estos incluyen secos de diferentes montos, aproximaciones y premios por coincidencias.

Para reclamar el dinero, los ganadores deben presentar el billete original en buen estado. Si el premio es menor, puede cobrarse en puntos autorizados; en caso de montos mayores, el proceso se realiza a través de entidades bancarias.

Es importante tener en cuenta que los premios tienen un tiempo límite para ser reclamados, por lo que se recomienda revisar el resultado lo antes posible.