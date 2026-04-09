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Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 9 de abril de 2026

Conozca los resultados de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío del 9 de abril de 2026. Revise aquí los números ganadores y los premios entregados.

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 19 de marzo de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

abril 09 de 2026
09:34 p. m.
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Este jueves 9 de abril de 2026 se realizaron los sorteos de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío, dos de los más esperados por quienes juegan en todo el país.

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Como siempre, miles de apostadores revisaron con emoción sus números para conocer si estaban entre los ganadores y tomar decisiones sobre sus billetes de este sorteo reciente.

A continuación, te presentamos los resultados oficiales del día y te contamos qué números salieron favorecidos.

Lotería de Bogotá: número ganador de hoy jueves 9 de abril de 2026

En el sorteo de la Lotería de Bogotá correspondiente al jueves 9 de abril de 2026, el número ganador principal fue:

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Premio mayor: XXXX de la serie XXX

Además de este número favorecido, los resultados complementarios del sorteo ofrecieron variaciones que también dieron premios a varios apostadores.

Este sorteo nocturno congregó a muchos participantes que siguieron el sorteo desde diferentes partes del país y que revisaron sus billetes con la ilusión de llevarse alguno de los premios principales o secundarios.

Es importante verificar siempre los resultados oficiales con la entidad respectiva y revisar detalladamente los billetes para confirmar los premios.

Lotería del Quindío: resultados y números favorecidos

Por su parte, en el sorteo de la Lotería del Quindío celebrado este mismo jueves 9 de abril de 2026, el número ganador del premio mayor fue:

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Premio mayor: XXXX de la serie XXX

El sorteo también incluyó otros números con premios menores que permiten a varios apostadores ganar montos adicionales.

Como cada semana, la Lotería del Quindío ofreció una oportunidad para que los jugadores probaran suerte, y es recomendable revisar los billetes con cuidado ante cualquier coincidencia. Para reclamar premios, los ganadores deben acercarse a los puntos autorizados dentro de los plazos establecidos.

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