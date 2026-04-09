Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 9 de abril de 2026

Este jueves 9 de abril de 2026 se realizaron los sorteos de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío, dos de los más esperados por quienes juegan en todo el país.

Como siempre, miles de apostadores revisaron con emoción sus números para conocer si estaban entre los ganadores y tomar decisiones sobre sus billetes de este sorteo reciente.

A continuación, te presentamos los resultados oficiales del día y te contamos qué números salieron favorecidos.

Lotería de Bogotá: número ganador de hoy jueves 9 de abril de 2026

En el sorteo de la Lotería de Bogotá correspondiente al jueves 9 de abril de 2026, el número ganador principal fue:

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Premio mayor: XXXX de la serie XXX

Además de este número favorecido, los resultados complementarios del sorteo ofrecieron variaciones que también dieron premios a varios apostadores.

Este sorteo nocturno congregó a muchos participantes que siguieron el sorteo desde diferentes partes del país y que revisaron sus billetes con la ilusión de llevarse alguno de los premios principales o secundarios.

Es importante verificar siempre los resultados oficiales con la entidad respectiva y revisar detalladamente los billetes para confirmar los premios.

Lotería del Quindío: resultados y números favorecidos

Por su parte, en el sorteo de la Lotería del Quindío celebrado este mismo jueves 9 de abril de 2026, el número ganador del premio mayor fue:

Premio mayor: XXXX de la serie XXX

El sorteo también incluyó otros números con premios menores que permiten a varios apostadores ganar montos adicionales.

Como cada semana, la Lotería del Quindío ofreció una oportunidad para que los jugadores probaran suerte, y es recomendable revisar los billetes con cuidado ante cualquier coincidencia. Para reclamar premios, los ganadores deben acercarse a los puntos autorizados dentro de los plazos establecidos.