CANAL RCN
Economía

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 12 de noviembre de 2025

Entre las tres loterías entregaban casi 10 mil millones de pesos como premio mayor. Estos fueron los números ganadores de hoy 12 de noviembre.

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 12 de noviembre de 2025
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
09:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este miércoles 12 de noviembre de 2025, miles de colombianos volvieron a poner a prueba su suerte en los sorteos de las loterías de Manizales, Valle y Meta, tres de las más tradicionales del país.

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 11 de noviembre de 2025
RELACIONADO

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 11 de noviembre de 2025

Cada una entregó millonarios premios a quienes acertaron el número ganador del premio mayor y las diferentes aproximaciones.

Resultados de la Lotería de Manizales 12 de noviembre

La Lotería de Manizales, que juega todos los miércoles a las 11:00 p. m., reveló como número ganador el XXXX de la serie XXX, otorgando un premio mayor de $2.000 millones de pesos.

Además, se entregaron premios secos por valores de $100 millones, $50 millones y $10 millones, entre otras aproximaciones.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 1 de noviembre de 2025: conoce el premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 1 de noviembre de 2025: conoce el premio mayor

Este sorteo, administrado por la Beneficencia de Manizales, es uno de los más antiguos del país y destina sus recursos al sector salud. Los resultados oficiales pueden verificarse en los canales digitales de la entidad y en los puntos de venta autorizados.

Resultados de las Loterías del Valle y del Meta

Por otra parte, la Lotería del Valle también jugó este 12 de noviembre, dejando como ganador el número XXXX de la serie XXX, con un premio mayor de $5.000 millones.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 1 de noviembre de 2025: conoce el premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 1 de noviembre de 2025: conoce el premio mayor

Este sorteo, con más de 70 años de historia, se transmite en vivo desde Cali y cuenta con varias categorías de premios secundarios.

En cuanto a la Lotería del Meta, el número ganador del premio mayor fue XXXX de la serie XXX, con un acumulado de $1.500 millones de pesos.

Este sorteo, que también se realiza cada miércoles, continúa consolidándose como uno de los preferidos en el centro del país.

Los jugadores pueden verificar todos los resultados oficiales en las páginas web de cada lotería o en los puntos SuperGIROS y GanaGana del país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 12 de noviembre

Educación

Las universidades en Colombia donde los egresados consiguen más trabajo: vea el top 10

Empleo en Colombia

Una cuarta parte de los bogotanos se encuentran desmotivados con su empleo, según estudio

Otras Noticias

Animales

Indignante: ciudadanos denuncian venta ilegal de cachorros cerca a estación de Transmilenio

Las imágenes evidencian las malas condiciones en las que se encuentran los animales.

Redes sociales

Influencer causó revuelo tras fingir tener cáncer: esto dijo

El caso ocurrió en Inglaterra, donde Brittany Miller fue sentenciada por engañar a sus seguidores.

Cambio climático

Estudio advierte que emisiones de CO₂ por combustibles fósiles batirán récord este año

Cuidado personal

La varicocele, la enfermedad de Yeferson Cossio que también padecen millones de hombres en el mundo

Millonarios

Revelaron el extremo izquierdo que quiere Millonarios para su nómina en el 2026