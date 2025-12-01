Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 12 de noviembre de 2025

Este miércoles 12 de noviembre de 2025, miles de colombianos volvieron a poner a prueba su suerte en los sorteos de las loterías de Manizales, Valle y Meta, tres de las más tradicionales del país.

Cada una entregó millonarios premios a quienes acertaron el número ganador del premio mayor y las diferentes aproximaciones.

Resultados de la Lotería de Manizales 12 de noviembre

La Lotería de Manizales, que juega todos los miércoles a las 11:00 p. m., reveló como número ganador el XXXX de la serie XXX, otorgando un premio mayor de $2.000 millones de pesos.

Además, se entregaron premios secos por valores de $100 millones, $50 millones y $10 millones, entre otras aproximaciones.

Este sorteo, administrado por la Beneficencia de Manizales, es uno de los más antiguos del país y destina sus recursos al sector salud. Los resultados oficiales pueden verificarse en los canales digitales de la entidad y en los puntos de venta autorizados.

Resultados de las Loterías del Valle y del Meta

Por otra parte, la Lotería del Valle también jugó este 12 de noviembre, dejando como ganador el número XXXX de la serie XXX, con un premio mayor de $5.000 millones.

Este sorteo, con más de 70 años de historia, se transmite en vivo desde Cali y cuenta con varias categorías de premios secundarios.

En cuanto a la Lotería del Meta, el número ganador del premio mayor fue XXXX de la serie XXX, con un acumulado de $1.500 millones de pesos.

Este sorteo, que también se realiza cada miércoles, continúa consolidándose como uno de los preferidos en el centro del país.

Los jugadores pueden verificar todos los resultados oficiales en las páginas web de cada lotería o en los puntos SuperGIROS y GanaGana del país.