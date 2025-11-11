Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 11 de noviembre de 2025

Este martes 11 de noviembre de 2025 los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila tenían en juego cuantiosos premios que muchos apostadores esperaban con ilusión.

A continuación, conoce los resultados más recientes de los sorteos que jugaron sobre las 11:00 p.m.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 11 de noviembre de 2025

En el sorteo número 3127 de la Lotería de la Cruz Roja, correspondiente al martes 11 de noviembre de 2025, el número ganador del premio mayor fue X de la serie X.

El plan de premios para este sorteo incluía un premio mayor de $7.000.000.000, secos de $200.000.000, $100.000.000, $30.000.000, $20.000.000 y $10.000.000 para distintas combinaciones de número/serie.

Si resultaste ganador, debes conservar tu billete o fracción en buen estado y consultar en los canales oficiales de la Lotería de la Cruz Roja para conocer los pasos de pago y los plazos de reclamación.

Resultados de la Lotería del Huila del 11 de noviembre de 2025

Para la Lotería del Huila, en el sorteo número 4729 del mismo 11 de noviembre, el número ganador del premio mayor quedó como X de la serie X.

El premio mayor de este sorteo estaba fijado en $2.000.000.000, además de varios premios secos.

Los participantes que ganaron deben conservar su fracción o ticket y revisar el sitio oficial de la Lotería del Huila para conocer el procedimiento de pago, los plazos y los requisitos vigentes.

Ambas loterías jugaron este martes en sus horarios habituales y generaron expectativa entre quienes cada semana intentan cambiar su suerte. Recuerda consultar siempre los canales oficiales y medios de comunicación como el portal web de Noticias RCN.