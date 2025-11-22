Resultados de la Lotería de Boyacá del 22 de noviembre de 2025: conoce el premio mayor

La Lotería de Boyacá, una de las más tradicionales y queridas por los colombianos, realizó este sábado 22 de noviembre de 2025 un nuevo sorteo que dejó miles de apostadores atentos al resultado del premio mayor.

RELACIONADO Ciudadano en Estados Unidos ganó 980 millones de dólares con un solo boleto de lotería

Como cada fin de semana, esta lotería se convierte en una oportunidad para quienes sueñan con cambiar su vida. Si jugaste, aquí encontrarás la información oficial del sorteo de este sábado 22 de noviembre, el cual jugó a las 10:50 p.m.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 22 de noviembre de 2025

El premio mayor de la Lotería de Boyacá cayó con el número XXXX de la serie XXX, según confirmó la entidad tras la transmisión oficial.

Este es el número ganador que entrega la fortuna a un afortunado jugador, quien deberá acercarse a los puntos autorizados para realizar el cobro correspondiente.

Como siempre, la recomendación es revisar con detalle el billete: número, serie y fracción, ya que cualquier coincidencia parcial puede generar premios adicionales.

La Lotería de Boyacá recuerda que los premios deben reclamarse dentro de los plazos establecidos por la normatividad vigente y presentando el billete en óptimas condiciones.

Otros premios del sorteo y cómo verificar tu billete

Además del premio mayor, el sorteo del 22 de noviembre entregó múltiples premios secos y aproximaciones que benefician a jugadores en diferentes regiones del país.

Los jugadores pueden consultar el listado completo de premios en la página oficial de la Lotería de Boyacá, en sus redes sociales o en los puntos de venta autorizados. También pueden usar herramientas digitales que permiten verificar el billete de manera rápida y segura.

La Lotería de Boyacá continúa siendo una de las más importantes del país, no solo por su tradición, sino también por los recursos que aporta al sistema de salud. Si participaste en este sorteo, revisa tu billete: podrías ser uno de los nuevos ganadores de Colombia.