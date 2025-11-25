Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 25 de noviembre de 2025

Este miércoles 25 de noviembre de 2025 los aficionados a los sorteos esperaban con ilusión los resultados de dos loterías muy populares: la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila.

A continuación te presentamos los números ganadores y algunos pasos prácticos para reclamar en caso de resultar premiado.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 25 de noviembre de 2025

En el sorteo correspondiente al miércoles 25 de noviembre, el número ganador del premio mayor fue X X X X de la serie X X X X.

Así la cosas, conserva tu billete en buen estado y acércate al punto de pago autorizado o al canal oficial de la Lotería de la Cruz Roja para seguir el proceso de reclamación.

Resultados de la Lotería del Huila del 25 de noviembre de 2025

Para la Lotería del Huila, el sorteo realizado ese mismo día (ocho horas después del primero) dejó como número ganador el X X X X de la serie X X X X.

Si resultaste ganador, asegúrate de conservar el ticket o fracción y revisa los plazos establecidos para reclamar el premio ante la entidad gestora.

Es importante verificar la autenticidad del billete y seguir las instrucciones oficiales para el pago.