Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 24 de noviembre de 2025

Consulta los resultados oficiales de la Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima del lunes 24 de noviembre de 2025. Verifica si tu número es ganador y conoce los premios.

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 24 de noviembre de 2025
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
09:31 p. m.
En Colombia, tanto la Lotería de Cundinamarca como la Lotería del Tolima han ofrecido recientemente números ganadores, información de horarios y premios que conviene conocer.

Si juegas, revisa cómo fue el sorteo de este lunes 24 de noviembre y si le atinaste al número y a la serie ganadora.

Resultados de las Loterías de Cundinamarca del 10 de noviembre de 2025

En el más reciente sorteo de la Lotería de Cundinamarca, realizado el lunes 10 de noviembre de 2025, el premio mayor correspondió al número XXXX, de la serie YYY.

Además, entre los resultados históricos se registran otros números como 9727-serie 235 (18/11/2025), 0201-serie 206 (10/11/2025), 2120-serie 186 (04/11/2025).

Este sorteo tiene como calidad distintiva que se realiza todos los lunes por la noche, aproximadamente a las 22:40 (hora Colombiana).

Cabe recordar que en caso de que el lunes sea festivo, el sorteo se traslada al día hábil siguiente al mismo horario.

Horarios, premios y últimas novedades de la Lotería del Tolima

La Lotería del Tolima también se juega casi siempre los lunes a las 22:40 p.m. y si ese día es festivo, pasa al martes a la misma hora.

El premio mayor ronda los 3.000 millones de pesos colombianos, aunque hay otros premios como “Casa propia”, “Sueño sobre ruedas” y “La ñapa millonaria”. Resultado de la Lotería

Si ganas, es clave conservar el billete en buen estado, verificar los resultados oficiales y reclamar según el procedimiento de cada lotería.

