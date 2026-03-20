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Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 20 de marzo de 2026: último sorteo

Consulta los resultados de la Lotería de Medellín del 20 de marzo de 2026 y descubre si eres uno de los ganadores del premio mayor.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 20 de marzo de 2026: último sorteo
Foto: Lotería de Medellín

Noticias RCN

marzo 20 de 2026
08:30 p. m.
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La Lotería de Medellín volvió a jugar este viernes 20 de marzo de 2026, uno de los sorteos más esperados por los colombianos debido a su millonario premio mayor.

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Como cada semana, miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados con la ilusión de convertirse en los nuevos ganadores. Este juego de azar, que se realiza todos los viernes en la noche, entrega importantes premios que alcanzan cifras cercanas a los $16.000 millones, además de múltiples secos que aumentan las posibilidades de ganar .

A continuación, le contamos los resultados del último sorteo y los detalles clave para que verifique su billete.

El número que cayó de la Lotería de Medellín hoy 13 de marzo de 2025

En el sorteo realizado este viernes 20 de marzo de 2026, el número ganador del premio mayor fue:

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  • Número: XXXX
  • Serie: XXX

Además del premio mayor, la Lotería de Medellín entregó varios premios secos de diferentes montos, que también benefician a decenas de jugadores en todo el país.

Recuerde que este sorteo se realiza semanalmente y es considerado uno de los más atractivos por su alto plan de premios, el cual incluye un acumulado principal y diferentes categorías de ganancias.

¿Cómo jugar y a qué hora es el sorteo?

La Lotería de Medellín se juega todos los viernes sobre las 11:00 de la noche y es transmitida por televisión regional y plataformas digitales, permitiendo que los jugadores sigan en vivo la caída de las balotas.

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Para participar, los ciudadanos deben adquirir un billete que contiene un número de cuatro cifras y una serie. El premio mayor se lo lleva quien acierte ambos datos de manera exacta.

Además, este juego no solo entrega premios millonarios, sino que también contribuye a causas sociales, ya que parte de los recursos recaudados se destinan a programas de salud y bienestar en el departamento de Antioquia .

Si usted compró su billete, revise con cuidado los resultados y conserve el tiquete en buen estado en caso de ser uno de los ganadores.

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