Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 15 de octubre de 2025

Entre las tres loterías entregaban casi 10 mil millones de pesos como premio mayor. Estos fueron los números ganadores de hoy 15 de octubre.

Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
09:20 p. m.
Las loterías de Manizales, Valle y Meta realizaron este miércoles 15 de octubre de 2025 un nuevo sorteo que volvió a llenar de emoción a miles de apostadores en todo el país.

Cada semana, estos juegos de azar entregan millonarios premios a los colombianos que confían en su suerte para cambiar su vida.

Resultados de la Lotería de Manizales 15 de octubre

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales del miércoles 15 de octubre de 2025 fue el XXXX de la serie XXX.

La Lotería de Manizales continúa siendo una de las más tradicionales de Colombia, con un plan de premios que supera los $2.000 millones de pesos y sorteos semanales llenos de historia, transparencia y apoyo a la salud pública del departamento de Caldas.

Resultados de la Lotería del Valle y del Meta

En cuanto a la Lotería del Valle, el número ganador del premio mayor fue el XXXX de la serie XXX.

Por su parte, la Lotería del Meta entregó su premio principal al número XXXX de la serie XXX, durante una transmisión que reunió a cientos de seguidores en redes sociales.

Ambas loterías también ofrecen premios secos y aproximaciones, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente su billete para no perder ninguna posibilidad de ganar.

Los resultados oficiales de todas las loterías se publican cada semana en Noticias RCN, donde podrá consultar también los sorteos de la Lotería de Boyacá, la Cruz Roja, el Sinuano, el Super Astro y muchos más.

