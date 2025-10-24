CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Sol hoy 24 de octubre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Resultado Super Astro Sol hoy 24 de octubre de 2025. Conozca aquí el número y signo ganador del último sorteo de la tarde en Colombia.

Resultado Super Astro Sol hoy 24 de octubre 2025: número y signo ganador del último sorteo
Foto: Redes sociales

octubre 24 de 2025
02:04 p. m.
El sorteo del Super Astro Sol de este viernes 24 de octubre de 2025 ya se jugó, dejando un nuevo ganador entre los apostadores del país.

Este popular juego de azar, que combina números y signos del zodiaco, continúa cautivando a miles de colombianos que cada día prueban su suerte para llevarse el millonario premio en efectivo.

A continuación, conoce el resultado más reciente del sorteo y verifica si tu combinación fue la afortunada.

Número y signo ganadores del Super Astro Sol del 24 de octubre de 2025

El número ganador del sorteo de hoy fue XXXX, acompañado del signo zodiacal XXXXXX.

Los resultados oficiales fueron confirmados minutos después del sorteo, tal como lo establece la entidad encargada del juego, que garantiza transparencia y legalidad en cada jornada.

Recuerda que el Super Astro Sol permite ganar sumas importantes de dinero si logras acertar tanto el número completo como el signo del zodiaco.

Existen también premios secundarios para quienes aciertan parcialmente la combinación, por lo que es importante revisar cuidadosamente tu boleto.

¿Cómo se juega y dónde consultar los resultados?

El Super Astro Sol se ha convertido en uno de los juegos preferidos de los colombianos por su formato sencillo y sus atractivos premios.

Los participantes eligen cuatro números y un signo zodiacal de su preferencia, con la posibilidad de acertar distintas combinaciones ganadoras.

Los sorteos se realizan de lunes a sábado y pueden jugarse en puntos autorizados de SuRed, Lottired y SuperGiros, así como en plataformas oficiales de lotería y chance. Los resultados se publican minutos después de cada sorteo en los canales oficiales y medios aliados.

