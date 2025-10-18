CANAL RCN
Economía

Resultados de la Lotería de Boyacá del 18 de octubre: premio mayor

Revise aquí los resultados de la Lotería de Boyacá de hoy sábado 18 de octubre de 2025 y descubra si su billete es el ganador del premio mayor.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 16 de octubre: premio mayor
Foto: Lotería de Boyacá

Noticias RCN

octubre 18 de 2025
10:50 p. m.
La Lotería de Boyacá, una de las más tradicionales y esperadas por los colombianos, volvió a repartir millonarios premios en su sorteo del sábado 18 de octubre de 2025.

Este sorteo, que cada semana entrega millonarias oportunidades, contó con un premio mayor de $15.000 millones de pesos.

Miles de jugadores en todo el país esperaban con expectativa el resultado, con la esperanza de convertirse en los nuevos ganadores de esta histórica lotería que, desde hace más de 100 años, apoya la salud en Colombia.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 18 de octubre de 2025

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá del 18 de octubre de 2025 fue el 1269 de la serie 263.

Además del premio principal, el sorteo entregó millonarios incentivos a los apostadores que acertaron con el seco de $200 millones, así como los premios de $50, $20 y $10 millones que hacen parte del plan de premios oficial.

Los resultados pueden ser verificados directamente en el sitio web oficial de la Lotería de Boyacá (www.loteriadeboyaca.gov.co) o en los puntos autorizados de chance del país.

¿Cómo reclamar el premio?

Los ganadores deberán presentar el billete original en óptimas condiciones junto con su cédula de ciudadanía en las oficinas principales de la Lotería de Boyacá o en una sucursal del Banco Agrario autorizada.

Se recomienda verificar los números cuidadosamente, ya que existen premios adicionales para quienes tengan cifras coincidentes en los últimos dígitos.

La próxima oportunidad de ganar será el sábado 25 de octubre, cuando la Lotería de Boyacá vuelva a sortear millones de pesos y siga cumpliendo sueños en todo el país.

