CANAL RCN
Economía

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 5 de septiembre: último sorteo

Consulta los resultados de la Lotería de Medellín del 5 de septiembre de 2025 y descubre si eres uno de los ganadores del premio mayor.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 5 de septiembre: último sorteo
Foto: Lotería de Medellín

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
07:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cada viernes, los colombianos ponen a prueba su suerte con la Lotería de Medellín, uno de los juegos de azar más importantes del país, que entrega millonarios premios a quienes acierten el número ganador.

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 4 de septiembre de 2025
RELACIONADO

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 4 de septiembre de 2025

Este 5 de septiembre de 2025 se llevó a cabo un nuevo sorteo que dejó a varios apostadores celebrando y a otros soñando con la próxima oportunidad.

El número que cayó de la Lotería de Medellín el 5 de septiembre de 2025

El premio mayor de la Lotería de Medellín del viernes 5 de septiembre de 2025 fue para el número XXXX de la serie XXX.

Como es habitual, además del premio mayor, se entregaron múltiples secos y aproximaciones que también reparten importantes sumas de dinero entre los jugadores.

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 3 de septiembre de 2025
RELACIONADO

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 3 de septiembre de 2025

Los resultados oficiales pueden consultarse a través de los canales de la Lotería de Medellín y en los puntos de venta autorizados. Se recomienda verificar siempre el billete directamente con la entidad para confirmar cualquier premio.

Una tradición que cambia vidas

La Lotería de Medellín se ha consolidado como una de las más tradicionales en Colombia, no solo por la magnitud de sus premios, sino también porque los recursos obtenidos de cada sorteo se destinan a programas sociales en Antioquia y el resto del país.

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 2 de septiembre de 2025
RELACIONADO

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 2 de septiembre de 2025

El sorteo se realiza todos los viernes en la noche y es transmitido en vivo por televisión y plataformas digitales, lo que garantiza transparencia y confianza a los apostadores.

Además, con la modalidad de compra en línea, cada vez más colombianos pueden participar desde cualquier región, facilitando el acceso a uno de los juegos de azar con mayor reconocimiento a nivel nacional.

Este 5 de septiembre, una vez más, la expectativa se centró en conocer el número ganador que podría cambiar la vida de un afortunado. Para muchos, la Lotería de Medellín es sinónimo de esperanza y tradición.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inflación

La inflación anual en Colombia para agosto se ubicó en 5,10%

Bogotá

Bogotá lanza su primera Feria de Mejoramiento de Vivienda: ¿Para quiénes aplica?

Registraduría Nacional de Colombia

¿Quiénes no se pueden casar por lo civil en Colombia?: esto dice la ley

Otras Noticias

Abuso sexual

Niña de 10 años terminó hospitalizada tras ser violada por un hombre que la acosaba

El abusador sexual de la menor la acechaba en los alrededores del colegio. Fue capturado y enviado a la cárcel.

Cuidado personal

¿Cómo prevenir el envejecimiento prematuro con el uso de células madre?

El futuro de la medicina: Las células madre y su papel como la clave del antienvejecimiento.

Dayro Moreno

Apareció el papá de Dayro Moreno: se indignó y desmintió a Richard Ríos

Nicolás Maduro

Estados Unidos aseguró que sobrevuelo de aviones venezolanos en el Caribe fue una provocación

Dayro Moreno

Ella es la expareja de Dayro Moreno: triunfa como modelo y empresaria