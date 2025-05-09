Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 5 de septiembre: último sorteo

Cada viernes, los colombianos ponen a prueba su suerte con la Lotería de Medellín, uno de los juegos de azar más importantes del país, que entrega millonarios premios a quienes acierten el número ganador.

Este 5 de septiembre de 2025 se llevó a cabo un nuevo sorteo que dejó a varios apostadores celebrando y a otros soñando con la próxima oportunidad.

El número que cayó de la Lotería de Medellín el 5 de septiembre de 2025

El premio mayor de la Lotería de Medellín del viernes 5 de septiembre de 2025 fue para el número XXXX de la serie XXX.

Como es habitual, además del premio mayor, se entregaron múltiples secos y aproximaciones que también reparten importantes sumas de dinero entre los jugadores.

Los resultados oficiales pueden consultarse a través de los canales de la Lotería de Medellín y en los puntos de venta autorizados. Se recomienda verificar siempre el billete directamente con la entidad para confirmar cualquier premio.

Una tradición que cambia vidas

La Lotería de Medellín se ha consolidado como una de las más tradicionales en Colombia, no solo por la magnitud de sus premios, sino también porque los recursos obtenidos de cada sorteo se destinan a programas sociales en Antioquia y el resto del país.

El sorteo se realiza todos los viernes en la noche y es transmitido en vivo por televisión y plataformas digitales, lo que garantiza transparencia y confianza a los apostadores.

Además, con la modalidad de compra en línea, cada vez más colombianos pueden participar desde cualquier región, facilitando el acceso a uno de los juegos de azar con mayor reconocimiento a nivel nacional.

Este 5 de septiembre, una vez más, la expectativa se centró en conocer el número ganador que podría cambiar la vida de un afortunado. Para muchos, la Lotería de Medellín es sinónimo de esperanza y tradición.