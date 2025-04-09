CANAL RCN
Economía

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 4 de septiembre de 2025

Conozca los resultados de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío del 4 de septiembre de 2025. Revise aquí los números ganadores y los premios entregados.

Loterías de Bogotá y Quindío
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

septiembre 04 de 2025
09:00 p. m.
Este jueves 4 de septiembre se realizaron los sorteos de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío, dos de los juegos de azar más tradicionales del país.

Como cada semana, miles de colombianos siguieron de cerca las transmisiones oficiales con la ilusión de convertirse en los nuevos ganadores de millonarios premios.

Los resultados ya fueron revelados y los números oficiales determinaron a los afortunados que podrán reclamar sus premios, siempre cumpliendo con los requisitos que exigen las entidades.

Lotería de Bogotá: resultados del sorteo del 4 de septiembre

El premio mayor de la Lotería de Bogotá del jueves 4 de septiembre de 2025 fue para el número XXXX de la serie XXX.

Además, se entregaron premios secos y aproximaciones que beneficiaron a varios apostadores en diferentes regiones del país.

Este sorteo, que semana a semana capta la atención de miles de jugadores, continúa siendo una de las alternativas preferidas por quienes buscan ganar grandes sumas de dinero mientras apoyan proyectos sociales de la capital.

Resultados Lotería del Quindío del 4 de septiembre

Por su parte, la Lotería del Quindío también reveló a sus ganadores. El premio mayor cayó en el número XXXX de la serie XXX, junto con otros premios menores que se sortearon durante la jornada.

Esta lotería, reconocida por apoyar causas benéficas en la región cafetera, mantiene la tradición de premiar a sus fieles compradores cada jueves, consolidándose como una de las más queridas por los colombianos.

Ambas entidades recordaron que los ganadores deben verificar los resultados en los canales oficiales de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío, además de reclamar sus premios dentro de los plazos establecidos.

Con estos sorteos, una vez más quedó claro que la suerte puede estar en cualquier rincón del país.

