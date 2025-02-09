CANAL RCN
Economía

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 2 de septiembre de 2025

Conoce los resultados de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila de hoy, martes 2 de septiembre de 2025, y verifica si eres uno de los afortunados ganadores.

Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
09:32 p. m.
Las tradicionales loterías de la Cruz Roja y del Huila realizaron su sorteo correspondiente al martes 2 de septiembre de 2025.

Como cada semana, miles de apostadores en todo el país siguieron con expectativa la transmisión, con la esperanza de quedarse con uno de los premios mayores y secundarios que entregan estas históricas loterías.

Ambos juegos de azar son parte de la tradición colombiana y, además de entregar millonarios premios, destinan sus recursos a causas sociales y programas de salud, lo que los convierte en una de las apuestas más populares en la región.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 2 de septiembre de 2025

El número ganador del premio mayor fue: XXXX de la serie XXX.

Los jugadores que acertaron esta combinación podrán reclamar el premio presentando el billete original en buen estado, cumpliendo los requisitos establecidos por la entidad.

Resultados de la Lotería del Huila del 2 de septiembre de 2025

El premio mayor correspondió al número XXXX de la serie XXX.

Al igual que en la Cruz Roja, los apostadores deben validar sus billetes en puntos autorizados y seguir los lineamientos oficiales para hacer efectivo el cobro.

Recomendaciones para los ganadores

Las loterías recuerdan a los jugadores que es fundamental verificar los resultados en las páginas oficiales y conservar siempre el billete en perfecto estado. Los premios menores también pueden reclamarse en puntos autorizados o sucursales bancarias vinculadas al sistema.

De esta manera, tanto la Lotería de la Cruz Roja como la Lotería del Huila siguen consolidándose como parte de la tradición colombiana, generando oportunidades de ganar y, al mismo tiempo, aportando al bienestar social del país.

