Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 9 de enero de 2026: último sorteo

Este viernes 9 de enero de 2026 se celebró uno de los sorteos más esperados de inicio de año que es la Lotería de Medellín, que tiene el acumulado de 16 mil millones de pesos para hoy.

Como cada semana, miles de jugadores revisaron con ilusión sus tiquetes para saber si la combinación ganadora de la noche coincidía con sus números. Tras el cierre del sorteo, ya se conocen los resultados oficiales, y aquí te contamos todo para que verifiques tu billete con calma y sin errores.

El número que cayó de la Lotería de Medellín el 9 de enero de 2025

En el sorteo realizado la noche de este 9 de enero de 2026, el número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín fue XXXX, con serie XXX.

Esta combinación fue la que se llevó el premio principal de la jornada, generando expectativa y emoción entre los apostadores que siguieron el sorteo de cerca.

Además del premio mayor, la Lotería de Medellín ofrece múltiples categorías secundarias, conocidas como premios secos. Estos permiten que los jugadores que no logran acertar el número completo también puedan obtener ganancias si coinciden con algunas de las cifras parciales.

Por eso, es importante revisar cada número de tu tiquete con cuidado para saber si eres uno de los favorecidos.

Los resultados de este sorteo ya fueron publicados en los canales oficiales y en los puntos de venta autorizados en todo el país. Los apostadores pueden verificar sus números tanto en línea como en los boletines impresos a disposición del público.

¿Cómo reclamar si tu número fue ganador de la Lotería de Medellín?

Si tu tiquete coincide con el número ganador de este 9 de enero de 2026, recuerda conservarlo en buen estado, ya que es el documento que deberás presentar para reclamar cualquier premio.

Los ganadores deben acercarse a los puntos de pago autorizados con su billete original y un documento de identidad válido para recibir la recompensa correspondiente.

Es recomendable verificar también las fechas límite para reclamar premios, ya que cada lotería tiene sus propios plazos y procedimientos. Asimismo, si resultaste favorecido en alguna categoría secundaria, sigue las instrucciones oficiales para hacer tu reclamo de manera correcta.