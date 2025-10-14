CANAL RCN
Economía

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 14 de octubre de 2025

Conoce los resultados de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila de hoy, martes 14 de octubre de 2025, y verifica si eres uno de los afortunados ganadores.

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 14 de octubre de 2025
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
09:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las loterías de la Cruz Roja y del Huila realizaron sus sorteos correspondientes al martes 14 de octubre de 2025, dejando nuevos ganadores en todo el país.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 11 de octubre: premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 11 de octubre: premio mayor

Como cada semana, miles de colombianos probaron su suerte con la esperanza de llevarse los millonarios premios que ambos juegos entregan a quienes aciertan las combinaciones ganadoras.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 14 de octubre de 2025

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja del martes 14 de octubre de 2025 fue:

XXXX – serie XXX

El premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja equivale a $5.000 millones de pesos, además de otros premios secos y aproximaciones que benefician a miles de jugadores en todo el territorio nacional.

Resultado de la Lotería del Huila del 14 de octubre de 2025

Por su parte, el número ganador del premio mayor de la Lotería del Huila fue:

Resultados de la Lotería de Boyacá del 4 de octubre de 2025: conoce el premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 4 de octubre de 2025: conoce el premio mayor

XXXX – serie XXX

El sorteo, realizado en Neiva, entrega un premio mayor de $1.000 millones de pesos, junto con premios adicionales que incluyen aproximaciones, secos y combinaciones de cuatro cifras.

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 2 de octubre de 2025
RELACIONADO

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 2 de octubre de 2025

Ambas loterías publican sus resultados oficiales en sus portales web y redes sociales. Los apostadores pueden verificar sus números ganadores en Noticias RCN.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy 14 de octubre: número ganador del último sorteo

Comercio

Preocupación en los centros comerciales por la llegada de Shein con tiendas físicas

Turismo

Vuelos desde $67.000: así funcionará la nueva edición de Smart Sale en Colombia

Otras Noticias

Selección Colombia

¡Se salvó Canadá! Luis Díaz protagonizó una jugadota que terminó a centímetros del gol

La Selección Colombia tuvo la primera opción clara de gol en el segundo tiempo, por medio de Luis Díaz.

Cuidado personal

¿Por qué se recomienda hervir las hojas de laurel?: estos son sus beneficios

Esta hierba aromática posee múltiples beneficios para el cuerpo de las personas y el ambiente.

Estados Unidos

Trump condecora a Charlie Kirk como “mártir de la libertad” tras su asesinato en Utah

Redes sociales

Fanáticos recolectan firmas para que Bad Bunny no se presente en el Super Bowl: ¿ya hay un posible reemplazo?

Inseguridad en Bogotá

Revelan presunto plan para atentar contra el contralor general, Paloma Valencia y Catherine Juvinao