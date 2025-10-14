Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 14 de octubre de 2025

Las loterías de la Cruz Roja y del Huila realizaron sus sorteos correspondientes al martes 14 de octubre de 2025, dejando nuevos ganadores en todo el país.

Como cada semana, miles de colombianos probaron su suerte con la esperanza de llevarse los millonarios premios que ambos juegos entregan a quienes aciertan las combinaciones ganadoras.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 14 de octubre de 2025

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja del martes 14 de octubre de 2025 fue:

XXXX – serie XXX

El premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja equivale a $5.000 millones de pesos, además de otros premios secos y aproximaciones que benefician a miles de jugadores en todo el territorio nacional.

Resultado de la Lotería del Huila del 14 de octubre de 2025

Por su parte, el número ganador del premio mayor de la Lotería del Huila fue:

XXXX – serie XXX

El sorteo, realizado en Neiva, entrega un premio mayor de $1.000 millones de pesos, junto con premios adicionales que incluyen aproximaciones, secos y combinaciones de cuatro cifras.

Ambas loterías publican sus resultados oficiales en sus portales web y redes sociales. Los apostadores pueden verificar sus números ganadores en Noticias RCN.