CANAL RCN
Economía

Resultados de la Lotería de Boyacá del 11 de octubre: premio mayor

Revise aquí los resultados de la Lotería de Boyacá de hoy sábado 11 de octubre de 2025 y descubra si su billete es el ganador del premio mayor.

Resultados de la Lotería de Boyacá de HOY 20 de septiembre: premio mayor
Foto: Lotería de Boyacá

Noticias RCN

octubre 11 de 2025
09:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este sábado 11 de octubre de 2025 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 4 de octubre de 2025: conoce el premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 4 de octubre de 2025: conoce el premio mayor

Como cada fin de semana, miles de apostadores en todo el país siguieron con atención la transmisión para conocer si la suerte los acompañaba con el premio mayor, que entrega miles de millones de pesos al ganador.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 11 de octubre de 2025

El premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 11 de octubre de 2025 correspondió al número XXXX de la serie XXX.

Además del premio principal, la lotería entregó cientos de premios secos y aproximaciones que beneficiaron a jugadores en todo el país. Como es habitual, los resultados fueron verificados y publicados por la entidad a través de sus canales oficiales y redes sociales.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 3 de octubre: último sorteo
RELACIONADO

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 3 de octubre: último sorteo

Se recuerda a los participantes que los premios pueden reclamarse dentro del año siguiente al sorteo y deben presentarse con el billete original y en buen estado ante los puntos autorizados.

¿Cómo jugar y reclamar premios de la Lotería de Boyacá?

Para participar, los jugadores pueden adquirir su billete en los puntos físicos de venta o en los canales digitales oficiales. Cada fracción o billete completo otorga la posibilidad de ganar uno de los más de 14.000 premios que ofrece esta lotería cada semana.

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 1 de octubre de 2025
RELACIONADO

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 1 de octubre de 2025

La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados a las 10:40 p.m., y sus resultados oficiales se publican en el portal institucional y medios como Noticias RCN.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 11 de octubre de 2025

Bogotá

Mega Feria de Empleo de Bogotá en Corferias: esta es la fecha

Comercio

Preocupación en los centros comerciales por la llegada de Shein con tiendas físicas

Otras Noticias

Selección Colombia

Colombia Sub-20 está en la semifinal del Mundial: próximo rival, fecha y hora del partido

La Selección Colombia derrotó a España en el Mundial Sub-20 y ya conoce rival: ¿Cuándo y a qué hora ver el partido?

Artistas

Juan Cebolla representará a Colombia y Latinoamérica en el Festival Internacional del Circo de Montecarlo

El colombo-mexicano Juan Cebolla, reconocido como uno de los mejores trapecistas del mundo, representará a Latinoamérica en el Festival Internacional del Circo de Montecarlo 2026, donde buscará el codiciado Payaso de Oro.

México

México enfrenta tragedia por lluvias: aumenta la cifra de muertos y damnificados en el centro y oriente del país

Enfermedades

Preocupante panorama sobre el cáncer: casos podrían aumentar un 70% en pocos años

Bogotá

Capturan a presunto ladrón en Ciudad Bolívar con dispositivo para bloquear señales