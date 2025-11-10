Resultados de la Lotería de Boyacá del 11 de octubre: premio mayor

Este sábado 11 de octubre de 2025 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia.

Como cada fin de semana, miles de apostadores en todo el país siguieron con atención la transmisión para conocer si la suerte los acompañaba con el premio mayor, que entrega miles de millones de pesos al ganador.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 11 de octubre de 2025

El premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 11 de octubre de 2025 correspondió al número XXXX de la serie XXX.

Además del premio principal, la lotería entregó cientos de premios secos y aproximaciones que beneficiaron a jugadores en todo el país. Como es habitual, los resultados fueron verificados y publicados por la entidad a través de sus canales oficiales y redes sociales.

Se recuerda a los participantes que los premios pueden reclamarse dentro del año siguiente al sorteo y deben presentarse con el billete original y en buen estado ante los puntos autorizados.

¿Cómo jugar y reclamar premios de la Lotería de Boyacá?

Para participar, los jugadores pueden adquirir su billete en los puntos físicos de venta o en los canales digitales oficiales. Cada fracción o billete completo otorga la posibilidad de ganar uno de los más de 14.000 premios que ofrece esta lotería cada semana.

La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados a las 10:40 p.m., y sus resultados oficiales se publican en el portal institucional y medios como Noticias RCN.