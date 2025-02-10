Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 2 de octubre de 2025

La suerte volvió a ser protagonista en Colombia este jueves 2 de octubre con los sorteos de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío.

Como cada semana, miles de jugadores en todo el país estuvieron pendientes de los resultados para conocer si sus números fueron los ganadores del premio mayor o de las diferentes categorías que entregan millonarios incentivos.

Estos sorteos, tradicionales en el calendario de los colombianos, hacen parte de las apuestas legales que apoyan la salud en las regiones, pues gran parte de los recursos recaudados se destinan a este sector.

Resultados de la Lotería de Bogotá de hoy 2 de octubre de 2025

En el más reciente sorteo, el premio mayor de la Lotería de Bogotá, equivalente a X millones de pesos, cayó con el número XXXX de la serie XXX.

RELACIONADO Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 30 de septiembre de 2025

Los jugadores que acertaron este resultado recibirán una de las mayores recompensas de la noche.

Además, la lotería entregó premios en otras categorías como aproximaciones, secos y super secos, con cifras que también representan un importante alivio económico para los afortunados.

Resultados de la Lotería del Quindío del 2 de octubre de 2025

Por su parte, la Lotería del Quindío sorteó su premio mayor de X millones de pesos, que correspondió al número XXXX de la serie XXX.

Esta lotería, reconocida por su trayectoria en el Eje Cafetero, sigue siendo una de las más jugadas en el país.

Al igual que Bogotá, también entregó premios secundarios que benefician a quienes se quedaron cerca del mayor acierto.