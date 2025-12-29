CANAL RCN
Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 29 de diciembre de 2025

¡Se siguen conociendo ganadores de la última semana del 2025 tras el sorteo del Super Astro Luna de este 29 de diciembre! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

diciembre 29 de 2025
08:30 p. m.
El Super Astro Luna es uno de los juegos de chance más seguidos cada noche en Colombia.

Cabe recordar que esta lotería combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, lo que le da un giro especial a la tradicional mecánica de azar, incrementando el interés entre quienes buscan algo más que solo números.

Resultado del Super Astro Luna hoy 29 de diciembre de 2025

Tras el sorteo nocturno del 29 de diciembre de 2025, ya se ha confirmado la combinación ganadora oficial del Super Astro Luna.

El número ganador fue X X X X acompañado del signo X. Esta combinación representa la apuesta que acertó los cuatro dígitos junto con el signo zodiacal correspondiente, condición necesaria para optar por el premio mayor de hasta 42 000 veces el valor apostado.

La expectativa de los apostadores se mantiene alta cada noche, pues saber si se acertó completamente el número y el signo puede traducirse en un cambio importante en la vida de los jugadores.

Así se juega el Super Astro Luna

Los ganadores deben seguir los procedimientos del operador del chance autorizado para reclamar su premio, conservando siempre el tiquete original en buen estado.

Los premios menores también se pagan de acuerdo con cuántas cifras y si el signo fue acertado, lo que significa que aún si no se obtuvo la combinación completa, puede haber ganadores con aciertos parciales.

Es importante verificar siempre los resultados en fuentes oficiales tras cada sorteo para confirmar el número y signo ganadores.

