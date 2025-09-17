CANAL RCN
Economía

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 17 de septiembre de 2025

Entre las tres loterías entregaban casi 10 mil millones de pesos como premio mayor. Estos fueron los números ganadores de hoy 17 de septiembre.

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 17 de septiembre de 2025
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
09:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este miércoles 17 de septiembre de 2025 se llevaron a cabo los sorteos de tres de las loterías más tradicionales del país: Manizales, Valle y Meta.

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 16 de septiembre de 2025
RELACIONADO

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 16 de septiembre de 2025

Como cada semana, miles de colombianos jugaron con la ilusión de convertirse en los nuevos ganadores de millonarios premios.

Las loterías en Colombia no solo ofrecen atractivas recompensas económicas, sino que además tienen un impacto social, ya que los recursos recaudados se destinan principalmente a la salud.

Resultados de la Lotería de Manizales 17 de septiembre

El premio mayor de la Lotería de Manizales cayó con el número XXXX de la serie XXX.

Resultado Super Astro Luna hoy 17 de septiembre: número ganador del último sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Luna hoy 17 de septiembre: número ganador del último sorteo

Además, se entregaron premios secos y otras combinaciones que pueden ser consultadas en los canales oficiales de la entidad.

Resultados de la Lotería del Valle 17 de septiembre

La Lotería del Valle sorteó su premio mayor, el cual correspondió al número XXXX de la serie XXX.

Resultado Lotería de Boyacá hoy 13 de septiembre: número ganador
RELACIONADO

Resultado Lotería de Boyacá hoy 13 de septiembre: número ganador

Los jugadores que adquirieron billetes o fracciones pueden verificar los resultados en la página oficial o en los puntos de venta autorizados.

Resultados de la Lotería del Meta 17 de septiembre

Por su parte, la Lotería del Meta entregó su premio mayor al número XXXX de la serie XXX. Como es habitual, también se sortearon otros premios secundarios que benefician a cientos de jugadores en todo el país.

Participar en estas loterías no solo representa la oportunidad de ganar grandes sumas de dinero, sino también de aportar a una causa social. Si compró su billete para este 17 de septiembre, consulte cuidadosamente los resultados y recuerde que los premios deben ser reclamados en los plazos establecidos por cada entidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Automovilismo

Dan a conocer qué es lo que más revisan en la tecnicomecánica de motos en 2025

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy 17 de septiembre: número ganador del último sorteo

Bogotá

La multa que le podría caer si arroja basura en las calles de Bogotá

Otras Noticias

Alimentos

Los alimentos más efectivos para reducir el cortisol y equilibrar la mente

Estos son los alimentos más efectivos para reducir el cortisol de forma natural.

Bogotá

Buscan a menores desaparecidas en Bogotá: rastros apuntan que estarían en el barrio Santa Fe

Madres de las menores desaparecidas exigen respuestas en medio de la incertidumbre.

Inteligencia Artificial

¿Gemini superó a ChatGPT?: se convirtió en la IA más descargada en celulares de varios países

Dayro Moreno

¡El rey del gol! Dayro Moreno abrió el marcador en Once Caldas vs. Independiente del Valle

México

Cerecita, la perrita embarazada que sobrevivió a la explosión del camión con gas en México