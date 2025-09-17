Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 17 de septiembre de 2025

Este miércoles 17 de septiembre de 2025 se llevaron a cabo los sorteos de tres de las loterías más tradicionales del país: Manizales, Valle y Meta.

RELACIONADO Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 16 de septiembre de 2025

Como cada semana, miles de colombianos jugaron con la ilusión de convertirse en los nuevos ganadores de millonarios premios.

Las loterías en Colombia no solo ofrecen atractivas recompensas económicas, sino que además tienen un impacto social, ya que los recursos recaudados se destinan principalmente a la salud.

Resultados de la Lotería de Manizales 17 de septiembre

El premio mayor de la Lotería de Manizales cayó con el número XXXX de la serie XXX.

Además, se entregaron premios secos y otras combinaciones que pueden ser consultadas en los canales oficiales de la entidad.

Resultados de la Lotería del Valle 17 de septiembre

La Lotería del Valle sorteó su premio mayor, el cual correspondió al número XXXX de la serie XXX.

Los jugadores que adquirieron billetes o fracciones pueden verificar los resultados en la página oficial o en los puntos de venta autorizados.

Resultados de la Lotería del Meta 17 de septiembre

Por su parte, la Lotería del Meta entregó su premio mayor al número XXXX de la serie XXX. Como es habitual, también se sortearon otros premios secundarios que benefician a cientos de jugadores en todo el país.

Participar en estas loterías no solo representa la oportunidad de ganar grandes sumas de dinero, sino también de aportar a una causa social. Si compró su billete para este 17 de septiembre, consulte cuidadosamente los resultados y recuerde que los premios deben ser reclamados en los plazos establecidos por cada entidad.