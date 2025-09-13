Resultado Lotería de Boyacá hoy 13 de septiembre: número ganador

La noche del sábado 6 de septiembre estuvo marcada por la expectativa de miles de colombianos que sueñan con cambiar su vida gracias a la Lotería de Boyacá, uno de los sorteos más tradicionales y con el premio mayor más atractivo del país: 15.000 millones de pesos.

Como cada semana, el juego dejó nuevos ganadores y muchos ya revisan su billete para conocer si la suerte les sonrió.

Este sorteo, vigente desde hace más de un siglo, no solo premia con la millonaria cifra, también entrega distintos premios secos y aproximaciones que benefician a jugadores en todo el territorio nacional.

Resultado Lotería de Boyacá hoy 13 de septiembre de 2025: número y serie ganadora del premio mayor de 15.000 millones

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá del sábado 13 de septiembre de 2025 fue el XXXX de la serie XXX.

Con este resultado, un afortunado colombiano se llevó los 15.000 millones de pesos.

Además del premio mayor, la Lotería de Boyacá entrega cientos de millones en premios secundarios, como secos, aproximaciones y pagos por las dos, tres y cuatro últimas cifras, lo que multiplica las posibilidades de ganar.

Un juego que transforma vidas

La Lotería de Boyacá no solo se ha consolidado como un referente de suerte, sino también como un motor para la salud en el país.

De acuerdo con la entidad, los recursos recaudados se destinan al sistema de salud pública, lo que convierte a cada billete comprado en un aporte solidario para miles de colombianos.

Miles de jugadores ya consultan el listado oficial de premios en la página web y en los puntos autorizados, verificando si su número resultó ganador.

Para muchos, la esperanza continúa semana a semana, con la ilusión de alcanzar el millonario premio que puede cambiar el rumbo de una familia entera.