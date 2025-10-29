Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 29 de octubre de 2025

El esperado sorteo de la Super Astro Luna del miércoles 29 de octubre de 2025 dejó en vilo a miles de apostadores que seguían con atención la balota ganadora.

A continuación encontrarás los resultados oficiales de las loterías de Lotería de Manizales, Lotería del Valle y Lotería del Meta, para que revises si tu billete resultó favorecido.

Resultados de la Lotería de Manizales 29 de octubre de 2025

En el sorteo de la Lotería de Manizales, el premio mayor fue para el número XXXX de la serie XXX.

Los participantes deberían verificar aún los premios secos y aproximaciones en los canales oficiales de la lotería para confirmar si su billete tiene algún premio adicional. La transmisión se realizó a las 10:30 p. m. y se pudo seguir en vivo, como es habitual.

Resultados de la Lotería del Valle y de la Lotería del Meta

Para quienes jugaron las otras dos loterías de esa misma jornada:

RELACIONADO Resultado confirmado de las loterías de la Cruz Roja y Huila del 28 de octubre de 2025

En la Lotería del Valle, el número ganador fue XXXX de la serie XXX.

En la Lotería del Meta, el número ganador fue XXXX de la serie XXX.

Es importante destacar que cada una de estas rifas ofrece un plan de premios significativo, y los resultados completos —incluidos los premios secos, aproximaciones y fracciones— pueden consultarse en los sitios oficiales de cada lotería.

Si resultaste ganador, guarda tu billete en buen estado y sigue las instrucciones oficiales para el cobro: para premios superiores a cierto monto, el trámite debe hacerse en sedes autorizadas presentando el tiquete original y tu documento de identidad. Para premios menores, acude a puntos autorizados distribuidores.