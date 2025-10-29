CANAL RCN
Economía

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 29 de octubre de 2025

Entre las tres loterías entregaban casi 10 mil millones de pesos como premio mayor. Estos fueron los números ganadores de hoy 29 de octubre.

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 29 de octubre de 2025
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
09:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El esperado sorteo de la Super Astro Luna del miércoles 29 de octubre de 2025 dejó en vilo a miles de apostadores que seguían con atención la balota ganadora.

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 29 de octubre
RELACIONADO

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 29 de octubre

A continuación encontrarás los resultados oficiales de las loterías de Lotería de Manizales, Lotería del Valle y Lotería del Meta, para que revises si tu billete resultó favorecido.

Resultados de la Lotería de Manizales 29 de octubre de 2025

En el sorteo de la Lotería de Manizales, el premio mayor fue para el número XXXX de la serie XXX.

Los participantes deberían verificar aún los premios secos y aproximaciones en los canales oficiales de la lotería para confirmar si su billete tiene algún premio adicional. La transmisión se realizó a las 10:30 p. m. y se pudo seguir en vivo, como es habitual.

Resultados de la Lotería del Valle y de la Lotería del Meta

Para quienes jugaron las otras dos loterías de esa misma jornada:

Resultado confirmado de las loterías de la Cruz Roja y Huila del 28 de octubre de 2025
RELACIONADO

Resultado confirmado de las loterías de la Cruz Roja y Huila del 28 de octubre de 2025

En la Lotería del Valle, el número ganador fue XXXX de la serie XXX.

En la Lotería del Meta, el número ganador fue XXXX de la serie XXX.

Es importante destacar que cada una de estas rifas ofrece un plan de premios significativo, y los resultados completos —incluidos los premios secos, aproximaciones y fracciones— pueden consultarse en los sitios oficiales de cada lotería.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 24 de octubre: último sorteo
RELACIONADO

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 24 de octubre: último sorteo

Si resultaste ganador, guarda tu billete en buen estado y sigue las instrucciones oficiales para el cobro: para premios superiores a cierto monto, el trámite debe hacerse en sedes autorizadas presentando el tiquete original y tu documento de identidad. Para premios menores, acude a puntos autorizados distribuidores.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Secretaria de Movilidad

Restricción para motos en Bogotá por Halloween: horarios y corredores donde no podrán circular

Viral

SIC sanciona por llamadas comerciales insistentes: ¿hasta dónde es legal contactar a los usuarios?

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 29 de octubre

Otras Noticias

Nicolás Maduro

Régimen de Maduro interceptó tres supuestas aeronaves del narcotráfico: ¿De quiénes eran?

Venezuela aseguró que en operativos antidrogas interceptó tres aeronaves que según Maduro provenían “del norte”.

Bogotá

Estas motos sí podrán circular en Bogotá durante el puente de Halloween

El decreto de la Alcaldía de Bogotá contempla excepciones específicas entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre.

Masterchef Celebrity Colombia

¡Inesperado! La cocina de MasterChef vivió un icónico regreso que impactó a todos

Viral

“¡Me escogió Atlético Nacional!”: la tierna llamada de un niño que hizo llorar a todo un país

Alimentos

Dulces en Halloween: expertos explican las cantidades recomendables y cómo evitar riesgos