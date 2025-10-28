CANAL RCN
Economía

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 28 de octubre de 2025

Conoce los resultados de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila de hoy, martes 28 de octubre de 2025, y verifica si eres uno de los afortunados ganadores.

Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
09:34 p. m.
Esta noche del 28 de octubre se llevaron a cabo los sorteos de dos de las loterías más esperadas del país, la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila.

Varios jugadores aguardaban con ilusión conocer los números ganadores y ahora pueden verificar si sus tiquetes están entre los premiados.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 28 de octubre de 2025

En el sorteo número 3125 de la Lotería de la Cruz Roja correspondiente al martes 28 de octubre de 2025, el número ganador del premio mayor fue X X X X de la serie XXX.

Los apostadores que acertaron la combinación exacta se llevaron el gran premio —el cual mantiene el alto valor tradicional de esta lotería.

Además del premio mayor, se entregaron múltiples premios secos a quienes acertaron tres cifras, dos cifras o aproximaciones.

Resultado de la Lotería del Huila del 28 de octubre de 2025

Por su parte, en el sorteo número 4727 de la Lotería del Huila, con un premio mayor anunciado de $2.000 millones de pesos, el número ganador fue XXXX de la serie XXX.

Este sorteo también incluyó 1 seco de $150 millones, 5 secos de $100 millones, 10 secos de $30 millones y 10 secos de $15 millones, según el boletín oficial. El Tiempo+1

¿Qué hacer si ganaste?

Si resultaste ganador, conserva tu tiquete original sin enmendaduras ni tachaduras y asegúrate de verificar que corresponda al sorteo del 28 de octubre de 2025.

Los premios menores pueden reclamarse en puntos autorizados, mientras que los mayores requieren acudir a las oficinas de la lotería correspondiente. Verifica también los plazos de cobro para evitar perder el derecho al premio.

