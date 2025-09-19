CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Luna hoy 19 de septiembre: número ganador del último sorteo

Consulta el resultado del último sorteo del Super Astro Luna de hoy viernes 19 de septiembre de 2025. Conoce el número y signo zodiacal ganadores.

Super Astro Luna del domingo 17 de agosto: vea el número y signo que cayeron hoy
Foto: redes sociales

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
07:30 p. m.
El Super Astro Luna sigue siendo uno de los juegos de azar más populares en Colombia, ya que combina la emoción de la numerología con la astrología.

Cada noche miles de apostadores están atentos a este sorteo, que reparte millonarios premios a quienes logran acertar la combinación del número y el signo zodiacal.

Este viernes 19 de septiembre de 2025 se llevó a cabo un nuevo sorteo y ya se conocen los resultados oficiales.

Resultado del Super Astro Luna hoy 19 de septiembre de 2025

El número ganador del Super Astro Luna fue XXXX con el signo XXXX.

Los participantes que hayan acertado la combinación completa podrán reclamar el premio mayor en los puntos autorizados de Su Red o SuperGiros, presentando el tiquete original y en buen estado.

También se otorgan premios secundarios a quienes logren coincidencias parciales, lo que amplía las oportunidades de ganar dinero en cada jornada.

Este sorteo, que se realiza todas las noches, se ha consolidado como uno de los favoritos porque ofrece la posibilidad de transformar la suerte en un instante. Su atractivo radica en la mezcla de azar con los signos zodiacales, lo que lo hace único frente a otras loterías.

¿Cómo participar y próximos sorteos?

Para jugar al Super Astro Luna, los apostadores deben seleccionar un número de cuatro cifras —desde el 0000 hasta el 9999— y acompañarlo con uno de los doce signos del zodiaco. Si la combinación coincide con el resultado oficial, se gana el premio mayor.

Quienes no resultaron ganadores en el sorteo de hoy tendrán una nueva oportunidad en la próxima jornada, que se llevará a cabo el 20 de septiembre de 2025. El Super Astro Luna se juega todos los días, ofreciendo siempre la posibilidad de soñar con premios que cambian vidas.

