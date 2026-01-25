Super Astro Luna HOY: número y signo zodiacal ganador del 25 de enero de 2026

En el cierre de este fin de semana, el Super Astro Luna fue el motivo de la alegría de varias personas.

Y es que, apenas se reveló el resultado, varios apostadores se dieron cuenta de que acertaron la combinación ganadora y podrán reclamar un importante saldo económico.

¿Será que usted adivinó el número y el signo zodiacal? Descubra aquí en Noticias RCN el resultado exacto.

Resultado del Super Astro Luna hoy 25 de enero de 2026

Las balotas comenzaron a moverse a las 8:30 de la noche, como todos los domingos y festivos, y en cuestión de segundos se reveló el resultado.

El número ganador que favoreció a los apostadores ganadores fue el 0824.

Además, el signo zodiacal que acompañó a esa combinación numérica fue Sagitario.

Este sorteo, como todos los días, fue transmitido por Youtube y, además, vigilado detalladamente por un delegado de Coljuegos.

Es así como el resultado está verificado y, en caso de que usted haya adivinado el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha, es uno de los privilegiados y puede cobrar su premio en una oficina autorizada de Su Red o SuperGiros.

Recuerde que los premios son 42.000 veces, 1.000 veces o 100 veces lo apostado.

¿Qué se tiene que hacer para apostar en el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna, que es uno de los juegos de azar más populares de Colombia, se sortea de domingo a domingo, pero únicamente es apto para los mayores de edad.

Los requisitos para materializar una apuesta son:

Escoger un número de cuatro cifras.

Seleccionar uno o los doce signos zodiacales.

Invertir entre 500 y 10.000 pesos.

No tener problemas con los juegos de azar.

¿Quiere volver a participar en el Super Astro Luna? El próximo sorteo será el lunes 26 de enero, pero a las 10:50 de la noche.