Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 12 de octubre de 2025

¡Ya se revelaron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 12 de octubre de 2025! Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro.

Noticias RCN

octubre 12 de 2025
06:40 p. m.
El Super Astro Luna se sorteó este 12 de octubre de 2025, en el cierre del fin de semana, y puso a celebrar a varios apostadores.

Todos los participantes acudieron al juego de azar con la intención de obtener un ingreso extra y la suerte les sonrió a algunos.

¿Quiénes fueron los afortunados? ¿Cuál fue el número y el signo ganador en el más reciente sorteo del Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 9 de octubre de 2025

El Super Astro Luna, en esta ocasión, tuvo como número ganador al XXXX. Así lo determinaron las cuatro balotas reveladas por la presentadora del sorteo.

Además, el signo zodiacal que completó la combinación ganadora y llevó alegrías a los hogares fue XXXX.

Este resultado fue aprobado por el delegado de Coljuegos que, como todas las noches, estuvo presente para evitar irregularidades.

Por lo tanto, si usted fue uno de los felices ganadores, puede acercarse a una oficina autorizada de Su Red o SuperGiros para cobrar el tiquete que le corresponde.

Los funcionarios le pedirán la cédula de ciudadanía para comprobar su mayoría de edad y el tiquete de la apuesta para revisar el número y el signo zodiacal escogido.

¿Cómo seguirá jugándose el Super Astro Luna durante la siguiente semana?

El lunes 13 de octubre de 2025, el sorteo del Super Astro Luna será a las 8:30 de la noche debido a que es festivo.

Sin embargo, entre el martes 14 y el viernes 17 de octubre de 2025, el sorteo, como siempre ocurre entre semana, volverá a ser transmitido a las 10:50 p.m.

En cada una de esas noches, usted podrá consultar el resultado exacto aquí en el portal web de Noticias RCN y, posteriormente, dirigirse a la página oficial del Super Astro Luna para corroborarlo.

 

 

 

