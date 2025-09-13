CANAL RCN
Economía

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 13 de septiembre de 2025

¡Hay más ganadores en el sorteo del Super Astro Luna de este 13 de septiembre! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

septiembre 13 de 2025
08:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Luna, uno de los juegos de azar en el que más participan los apostadores en Colombia, volvió a dar de qué hablar este 13 de septiembre de 2025.

La razón fue que volvió a dejar una gran cantidad de ganadores, los cuales pueden acercarse a las oficinas de Su Red o SuperGiros a cobrar el premio que les corresponde.

Super Astro Luna del sábado 6 de septiembre: vea el número y signo que cayeron hoy sábado
RELACIONADO

Super Astro Luna del sábado 6 de septiembre: vea el número y signo que cayeron hoy sábado

¿Aún no se ha enterado de cuál número y signo zodiacal conformaron la combinación ganadora en el último sorteo del Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 13 de septiembre de 2025

En la noche de este 13 de septiembre de 2025, exactamente a las 10:42, los apostadores pudieron saber si tuvieron suerte con el número y el signo zodiacal que escogieron.

Esta vez, el número que les permitió a las personas ganar en el Super Astro Luna fue XXXX.

Mientras tanto, el signo zodiacal que completó la combinación ganadora fue XXXX.

Recuerde que para poder cobrar el premio mayor (42.000 veces lo apostado), usted necesita acertar el signo zodiacal y los cuatro primeros números de izquierda a derecha.

Además, para quedarse con el segundo premio que otorga el Super Astro Luna, tiene que adivinar el signo zodiacal y los primeros tres números de izquierda a derecha.

Y, en el último caso, debe acertar el signo zodiacal y los primeros dos números de izquierda a derecha para ganarse 100 veces lo apostado.

¿Qué se necesita para poder jugar en el Super Astro Luna?

Las personas que estén interesadas en participar en el Super Astro Luna deben cumplir los siguientes requisitos:

  • Ser mayores de edad.
  • No tener problemas con los juegos de azar.
  • Apostar entre 500 y 10.000 pesos.
Resultado Super Astro Luna hoy 5 de septiembre: número ganador del último sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Luna hoy 5 de septiembre: número ganador del último sorteo

El Super Astro Luna se juega de domingo a domingo, pero tiene los siguientes cambios de horario:

  • Lunes a viernes: a las 10:50 de la noche.
  • Sábados: a las 10:42 de la noche.
  • Domingos y festivos: a las 8:30 de la noche.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

ICBF

ICBF y los remates de casas, apartamentos, locales y más: van desde los 28 millones de pesos

Reforma tributaria

Ley de financiamiento: riesgos que tendría la energía y sostenibilidad del país

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 13 de septiembre de 2025

Otras Noticias

Once Caldas

Fiesta por Dayro Moreno en Manizales: celebraron la convocatoria a la Selección y su cumpleaños 40

El delantero fue homenajeado en la previa del partido entre Once Caldas y Envigado, celebrando anticipadamente su cumpleaños.

Miguel Uribe

Dr. Fernando Hakim en Noticias RCN: “La ciencia no riñe con la fe”

El neurocirujano habló con Noticias RCN sobre su devoción a San Chárbel, el legado de su padre y los retos de su profesión.

Venezuela

Congresista de EE.UU. a Nicolás Maduro: "Tiene tres opciones: largarse, cárcel o acabar en una bolsa"

Cuidado personal

Investigación asocia la marihuana con defectos cromosómicos en los óvulos

Bogotá

Todo listo para el terror y el origen del mal 2025 en Bogotá: fecha, lugar y precios