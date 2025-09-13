Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 13 de septiembre de 2025

El Super Astro Luna, uno de los juegos de azar en el que más participan los apostadores en Colombia, volvió a dar de qué hablar este 13 de septiembre de 2025.

La razón fue que volvió a dejar una gran cantidad de ganadores, los cuales pueden acercarse a las oficinas de Su Red o SuperGiros a cobrar el premio que les corresponde.

¿Aún no se ha enterado de cuál número y signo zodiacal conformaron la combinación ganadora en el último sorteo del Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 13 de septiembre de 2025

En la noche de este 13 de septiembre de 2025, exactamente a las 10:42, los apostadores pudieron saber si tuvieron suerte con el número y el signo zodiacal que escogieron.

Esta vez, el número que les permitió a las personas ganar en el Super Astro Luna fue XXXX.

Mientras tanto, el signo zodiacal que completó la combinación ganadora fue XXXX.

Recuerde que para poder cobrar el premio mayor (42.000 veces lo apostado), usted necesita acertar el signo zodiacal y los cuatro primeros números de izquierda a derecha.

Además, para quedarse con el segundo premio que otorga el Super Astro Luna, tiene que adivinar el signo zodiacal y los primeros tres números de izquierda a derecha.

Y, en el último caso, debe acertar el signo zodiacal y los primeros dos números de izquierda a derecha para ganarse 100 veces lo apostado.

¿Qué se necesita para poder jugar en el Super Astro Luna?

Las personas que estén interesadas en participar en el Super Astro Luna deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser mayores de edad.

No tener problemas con los juegos de azar.

Apostar entre 500 y 10.000 pesos.

El Super Astro Luna se juega de domingo a domingo, pero tiene los siguientes cambios de horario: