CANAL RCN
Economía

Super Astro Luna del lunes 6 de septiembre: vea el número y signo que cayeron hoy sábado

El sorteo del Super Astro Luna de hoy, sábado 6 de septiembre de 2025, ya entregó su número y signo ganadores, dejando a miles de jugadores a la expectativa de los resultados.

Super Astro Luna del lunes 6 de septiembre: vea el número y signo que cayeron hoy sábado
Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

septiembre 06 de 2025
08:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Luna continúa siendo uno de los juegos de azar más populares en Colombia, pues combina la suerte de los números con la influencia de los signos zodiacales.

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 2 de septiembre de 2025
RELACIONADO

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 2 de septiembre de 2025

Cada noche, miles de apostadores se conectan para conocer el resultado del sorteo y descubrir si sus predicciones coincidieron con la combinación ganadora.

Este sábado 6 de septiembre de 2025 no fue la excepción. Desde distintas regiones del país, los jugadores aguardaron con expectativa el resultado oficial, confiando en que su intuición y sus números favoritos les trajeran la fortuna.

Resultado del sorteo de la Lotería Super Astro Luna – Sábado 6 de Septiembre de 2025

  • El número ganador del Super Astro Luna hoy, sábado 6 de septiembre de 2025, fue: XXXX.
  • El signo zodiacal favorecido en esta jornada fue: XXX.
Super Astro Luna del lunes 1 de septiembre: vea el número y signo que cayeron hoy
RELACIONADO

Super Astro Luna del lunes 1 de septiembre: vea el número y signo que cayeron hoy

Con esta combinación, los apostadores pueden verificar sus tiquetes para confirmar si obtuvieron alguno de los premios que entrega esta modalidad, que va desde aciertos parciales hasta el premio mayor por la coincidencia total de número y signo.

Pasos para reclamar los premios del Super Astro Luna

Si resultaste ganador, recuerda que es indispensable conservar el tiquete en buen estado y presentarlo en un punto de venta autorizado o en las entidades bancarias aliadas.

Además, deberás llevar tu documento de identidad original.

Super Astro Luna del lunes 1 de septiembre: vea el número y signo que cayeron hoy
RELACIONADO

Super Astro Luna del lunes 1 de septiembre: vea el número y signo que cayeron hoy

El plazo para reclamar los premios es limitado, por lo que se recomienda hacerlo lo antes posible. Así, evitas contratiempos y aseguras el reconocimiento de tu ganancia.

El Super Astro Luna se mantiene como una de las opciones favoritas de los colombianos, ya que no solo premia la suerte con los números, sino también la conexión con los signos zodiacales, ofreciendo una experiencia única en el mundo de las loterías.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bancolombia

Bre-B en Bancolombia dejará de funcionar durante estos días de septiembre

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 6 de septiembre de 2025

Nequi

Nequi regala plata en septiembre: así funciona la campaña “Pasa la voz y gana lucas"

Otras Noticias

Inseguridad en Bogotá

Criminal de mil caras: el hombre que seducía a sus víctimas LGBTI y suplantaba sus identidades

El extranjero que perfilaba a turistas del mismo sexo en Bogotá, a través de app de citas, consolidaba rentas mensuales de hasta $500 millones.

Artistas

Video | Maluma estrenó su Ferrari único en el mundo, pero lo detuvo la Policía en Medellín

Maluma sorprendió al estrenar su Ferrari único en el mundo en Medellín, pero un control de tránsito convirtió el lujo en un momento viral.

Fútbol femenino

Se definieron los equipos que disputarán la gran final de la Liga BetPlay Femenina 2025

Estados Unidos

En imágenes | La gran redada migratoria en EE. UU. que dejó 475 personas arrestadas

Cuidado personal

Lo que debe saber para escoger el colchón ideal y "dormir como en una nube"