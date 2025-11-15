Resultado Super Astro Luna HOY: número y signo ganador del 15 de noviembre de 2025

El Super Astro Luna se sorteó este sábado 15 de noviembre de 2025, en el inicio del fin de semana festivo.

Los apostadores pusieron a prueba su suerte y eligieron los números y signos zodiacales que mejores 'pálpitos' les dieron. Además, conocieron el resultado a las 10:42 de la noche.

¿Será que usted puede dirigirse a una de las oficinas de Su Red o SuperGiros a cobrar uno de los premios? Descubra aquí en Noticias RCN el resultado exacto del último sorteo del Super Astro Luna.

Resultado del Super Astro Luna hoy 15 de noviembre de 2025

El número que puso a celebrar a los apostadores del Super Astro Luna en el inicio del fin de semana fue XXXX.

Mientras tanto, el signo zodiacal que acompañó esa combinación numérica fue XXXX.

Este resultado fue avalado por un delegado de Coljuegos que estuvo monitoreando atentamente el sorteo y se aseguró de que no se presentara ninguna irregularidad.

¿Cuándo será el próximo sorteo del Super Astro Luna?

El Super Astro Luna seguirá brindando emociones a lo largo de todo el fin de semana.

Su próximo sorteo será el domingo 16 de noviembre, a las 8:30 de la noche.

Además, el lunes festivo también tendrá actividad a partir de las 8:30.

Recuerde que los resultados estarán aquí en el portal web de Noticias RCN y que, además, pueden ser verificados en la página oficial del Super Astro Luna.

¿Cuáles han sido los últimos números y signos zodiacales ganadores en el Super Astro Luna?

Varios apostadores han ganado con los Super Astro Luna que se han sorteado esta semana.

Los resultados han sido los siguientes: