CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Luna HOY: número y signo ganador del 15 de noviembre de 2025

¡Se conocieron más ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 15 de noviembre! Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

noviembre 15 de 2025
09:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Luna se sorteó este sábado 15 de noviembre de 2025, en el inicio del fin de semana festivo.

Los apostadores pusieron a prueba su suerte y eligieron los números y signos zodiacales que mejores 'pálpitos' les dieron. Además, conocieron el resultado a las 10:42 de la noche.

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 13 de noviembre
RELACIONADO

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 13 de noviembre

¿Será que usted puede dirigirse a una de las oficinas de Su Red o SuperGiros a cobrar uno de los premios? Descubra aquí en Noticias RCN el resultado exacto del último sorteo del Super Astro Luna.

Resultado del Super Astro Luna hoy 15 de noviembre de 2025

El número que puso a celebrar a los apostadores del Super Astro Luna en el inicio del fin de semana fue XXXX.

Mientras tanto, el signo zodiacal que acompañó esa combinación numérica fue XXXX.

Este resultado fue avalado por un delegado de Coljuegos que estuvo monitoreando atentamente el sorteo y se aseguró de que no se presentara ninguna irregularidad.

¿Cuándo será el próximo sorteo del Super Astro Luna?

El Super Astro Luna seguirá brindando emociones a lo largo de todo el fin de semana.

Su próximo sorteo será el domingo 16 de noviembre, a las 8:30 de la noche.

Además, el lunes festivo también tendrá actividad a partir de las 8:30.

Recuerde que los resultados estarán aquí en el portal web de Noticias RCN y que, además, pueden ser verificados en la página oficial del Super Astro Luna.

¿Cuáles han sido los últimos números y signos zodiacales ganadores en el Super Astro Luna?

Varios apostadores han ganado con los Super Astro Luna que se han sorteado esta semana.

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 12 de noviembre
RELACIONADO

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 12 de noviembre

Los resultados han sido los siguientes:

  • 10 de noviembre de 2025: 9451 - Piscis.
  • 11 de noviembre de 2025: 4148 - Cáncer.
  • 12 de noviembre de 2025: 5324 - Virgo.
  • 13 de noviembre de 2025: 0126 - Aries.
  • 14 de noviembre de 2025: XXXX - XXXX.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tecnología

¿Cada cuánto debe revisar y cambiar las pastillas de freno de su vehículo?

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 15 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Automovilismo

¿Cuánto vale un carro eléctrico en Colombia y qué tan cierto es que las baterías no duran?

Otras Noticias

Australia

Vehículo de carreras embistió a nueve personas en medio de una competencia en Australia

Los heridos se encontraban entre la multitud que observaba de cerca la competición.

Selección Colombia

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia 1-0 Nueva Zelanda, amistoso FIFA: siga en directo el partido aquí

Siga EN VIVO el amistoso Colombia vs. Nueva Zelanda: hora, transmisión y cómo llega la Tricolor al duelo previo al sorteo del Mundial 2026.

Barranquilla

Al estilo Nueva York: así será el nuevo atractivo turístico en Barranquilla

Navidad

Festival Brilla Sueños 2025 en Bogotá: así será el evento que transformará la Navidad

Cuidado personal

Preocupación en el sector salud: Latinoamérica enfrenta escasez de dermatólogos