Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 13 de noviembre

El Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más populares entre los colombianos, volvió a entregar miles de premios en su sorteo nocturno de este jueves 13 de noviembre de 2025.

Como cada noche, miles de apostadores esperaron el resultado con la esperanza de acertar las cuatro cifras y el signo zodiacal ganador, combinación que otorga los mayores premios del juego.

Resultado del Súper Astro Luna del 13 de noviembre de 2025

El número ganador del Super Astro Luna de este jueves fue XXXX, acompañado del signo XXX, según informó la operadora del sorteo.

La jugada se realizó hacia las 10:40 p. m., horario habitual en el que se lleva a cabo la edición nocturna del juego.

El Super Astro Luna otorga premios que pueden llegar hasta los $42 millones de pesos para quienes aciertan la combinación completa: cuatro cifras + signo zodiacal.

Sin embargo, también existen múltiples formas de ganar dinero acertando combinaciones parciales, como las tres primeras cifras, las tres últimas, dos cifras o incluso solo el número sin el signo. Cada noche, el juego reparte más de 2.000 premios en todo el país.

¿Cómo participar y cuáles son los premios?

Para jugar Super Astro Luna basta con escoger un número de cuatro cifras y elegir uno de los 12 signos del zodiaco.

La apuesta mínima es de $1.000 pesos, lo que lo convierte en un juego accesible para la mayoría de personas. Las apuestas pueden hacerse en puntos autorizados como SuperGIROS, GanaGana, JER o por canales virtuales habilitados.

El sorteo está autorizado y supervisado por Coljuegos, entidad que garantiza la transparencia de los resultados. Quienes deseen verificar los números oficiales pueden hacerlo en la página del operador o en los portales de chance del país minutos después de realizado el sorteo.